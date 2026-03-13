繼1月舉行的渣打馬拉松圓滿落幕後，本地跑手將迎來另一盛事。新界鄉議局主席劉業強預告正申請於今年11月1日舉辦「北都馬拉松」，賽道初步擬定由沙田鄉議局出發，跑至元朗新田為終點，全程逾42公里。賽事將結合「體育」與「鄉郊旅遊」，加入美食元素，實行「邊跑邊食」。筆者喜見香港馬拉松賽事有更多新嘗試，為令選手盡情享受賽事，建議可設多於6小時時限；終點亦可安排表演節目，將馬拉松變成一場嘉年華盛會。

提到跑步與美食，不得不提法國波爾多梅鐸馬拉松(Marathon du Médoc)，小弟有幸在2015年參加，當年有逾8,500位跑手參賽，途經約60個酒莊，如著名的一級酒莊Lafite、Latour、Mouton，其中20個酒莊更提供紅酒給參賽者輕嘗，甚至贈送整支紅酒。美酒以外，大會亦供應鵝肝、芝士、生蠔、燒牛肉等奢華「補給」。