繼1月舉行的渣打馬拉松圓滿落幕後，本地跑手將迎來另一盛事。新界鄉議局主席劉業強預告正申請於今年11月1日舉辦「北都馬拉松」，賽道初步擬定由沙田鄉議局出發，跑至元朗新田為終點，全程逾42公里。賽事將結合「體育」與「鄉郊旅遊」，加入美食元素，實行「邊跑邊食」。筆者喜見香港馬拉松賽事有更多新嘗試，為令選手盡情享受賽事，建議可設多於6小時時限；終點亦可安排表演節目，將馬拉松變成一場嘉年華盛會。
提到跑步與美食，不得不提法國波爾多梅鐸馬拉松(Marathon du Médoc)，小弟有幸在2015年參加，當年有逾8,500位跑手參賽，途經約60個酒莊，如著名的一級酒莊Lafite、Latour、Mouton，其中20個酒莊更提供紅酒給參賽者輕嘗，甚至贈送整支紅酒。美酒以外，大會亦供應鵝肝、芝士、生蠔、燒牛肉等奢華「補給」。
還記得當時不少參賽者都盛裝打扮，賽道上亦加插音樂表演等活動。有趣的是，大會時限設為6小時30分鐘，不少參賽者慢速完成比賽，除了考驗跑者耐力，更要保持抗誘力，難怪官網諧趣地聲明︰「追求打破紀錄者，請回！」
除了具接近40年歷史的梅鐸馬拉松外，世界各地亦有不少美食馬拉松，如韓國濟州馬拉松在終點免費派發鮑魚粥，筆者跑過終點後，在腳軟時吃著熱粥，格外滋味！而英國Bacchus Marathon更為「醉人」，選手越過終點後可參加啤酒派對，作為賽後的happy hour。
至於與北都馬拉松定位相近的台灣米倉田中馬拉松，同樣值得借鏡。賽事著重展現台灣農村特色，以地道美食款待跑手，補給站更設有即叫即烤的烤豬。香港本地小食亦毫不遜色，筆者十分期待蛋撻、砵仔糕、雞蛋仔、菠蘿包、紅豆沙等地道滋味能現身北都馬拉松，以美食跑出香港本色。