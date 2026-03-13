很快又到周末，最近翡翠台在星期六出了個話題性節目《唱錢》，在電視以外，網絡的熱度正在不斷升溫。

歌唱節目的形式不斷轉變，由《聲夢》、《聲秀》有真人騷成分，到加入故事性的《中年好聲音》，元素愈來愈豐富，令到參加者由以往單純透過比賽形式勝出變成和觀眾一起成長。到了節目尾段大家已經變成非常熟悉，走到最後階段的參加者往往已擁有大量粉絲。

《唱錢》和傳統歌唱比賽不同之處，是集中考驗基本功，得分不是主觀的評審打分或亮燈，而是由電腦按音準和節拍準繩度決定，非常客觀，這就挑起了觀眾好奇心，一首歌唱起來究竟是技巧重要抑或演繹重要。