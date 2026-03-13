很快又到周末，最近翡翠台在星期六出了個話題性節目《唱錢》，在電視以外，網絡的熱度正在不斷升溫。
歌唱節目的形式不斷轉變，由《聲夢》、《聲秀》有真人騷成分，到加入故事性的《中年好聲音》，元素愈來愈豐富，令到參加者由以往單純透過比賽形式勝出變成和觀眾一起成長。到了節目尾段大家已經變成非常熟悉，走到最後階段的參加者往往已擁有大量粉絲。
《唱錢》和傳統歌唱比賽不同之處，是集中考驗基本功，得分不是主觀的評審打分或亮燈，而是由電腦按音準和節拍準繩度決定，非常客觀，這就挑起了觀眾好奇心，一首歌唱起來究竟是技巧重要抑或演繹重要。
這樣一個節目究竟是否吸引呢？從開播以來的收視顯示，隨著觀眾熟悉程度增加，可以逐步推動受落程度，正如幾季的《中聲》都需要按賽程建立觀眾參與。如果從網絡話題度看，《唱錢》的熱度就相當高，特別當有知名藝人如張與辰成功過關，投入感會加強。另外一向唱得的黃洛妍，表現同樣令人讚賞。
由啟播至今，在網上話題度最強的可能是歌手側田唱自己的首本名曲《命硬》，他原先的經典演繹竟然無法通過軟件的考試，本尊要變招採用機械聲才能過關。這份功力贏得了網民讚賞，片段在網上熱傳外，《命硬》在網上音樂平台的下載率立即急升，側田人氣自然大盛。
最近內地有人工智能創作的歷史戰爭片，以其場面和製作效果引起話題，令不少人擔心製作人的定位。科技的進步提高創作的效率，必然令競爭加劇和要求提高，單純的觀能感受，市場價值必然滑落，媒體或製作要保持定價能力，打造現象和話題是關鍵的核心價值。要像《唱錢》創造熱話能力，可能是未來製作首要考慮的要素。