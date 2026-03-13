占星看美以伊之戰

在下過年前多次訪問中早已預告，丙午赤馬年一定會打仗，結果美以伊開戰了，這點其實與天星之沖合——吻合，但有一點要指出，天星影響世局，它是有一個「時差」的，有如一個人吃了藥也要一點時間才會痊癒。 現就天星之沖合時間來見證近期「戰爭」之事及預測一下它的發展。進入2026年2月20日，根據「回歸曆」(Tropical Ephemeris)計算，土星與海王星在分離一段時間後，再次在「白羊座戌宮」「初度」相合，它倆之相合會到3月20日為止。「初度」是一個天宮三十度的第一度，占星中十二個宮位以「白羊座戌宮」為十二宮之始。所以每次一顆天星特別是那些慢軌跡的三王星與土星、木星、太陽等，入戌宮初度，都會是世界局勢的一個新起點，每年太陽過此宮初度，便是一年春分(Spring Equinox)的開始。

土星和海王星上一次由雙魚座亥宮進入白羊座戌宮初度是2025年5月底，故發生了以軍突擊伊朗的12日戰爭。但由於地球繞太陽而轉，從地球觀測，9月後，土星與海王星便開始逆行慢慢退回到亥宮之內，兩星在亥宮徘徊幾個月後，在2026年2月初開始順行至20日相會戌宮。此時在3月3日，今年第一次月蝕出現，這是一個更不好之兆，而這次更是「血月」。 根據猶太人自己的占星，每逢出現「血月」，猶太人必有「災難」，但在下驗證以前多次「血月」出現，都是以色列攻打黎巴嫩、加沙、敍利亞，這「災難」是猶太人咎由自取的。這次2月28日，以美聯手用「珍珠港」式不宣而戰，斬殺伊朗宗教領袖哈梅內伊，正合3月3日月蝕之應，現在這戰爭已打了多天，美以的昂貴彈藥支持不了一場持久戰。

現在土星海王星之位置正位於美國、以色列與伊朗三國分野之界，土海合時，戰爭則會和平，和平則起戰爭、革命。從占星計算，土星與海王星要在3月20日才會開始分離，美國有可能找退出戰爭之路，但以色列的右派政府因為有野心要擴大「大以色列」的版圖，不會立刻停戰。 2026年7月三王渦旋再次出現，冥王在子宮4度，海王在戌宮4度，天王在申宮4度與冥王會，俄烏戰爭及美以伊之戰會有個轉變。2026年8月12日歐洲北美有日蝕；8月26日有月蝕，日蝕主政府政治有虧；月蝕影響民生社會，這是烏克蘭戰敗之兆，也是預兆特朗普中期選舉失敗，未必能完成其任期之兆，而歐美之經濟將會出大問題。