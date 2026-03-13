在心理學的經典案例中，梭子魚效應是一個令人深思的隱喻。科學家曾將兇猛的梭子魚放入魚缸，並以透明玻璃隔開牠與另一邊的小魚。起初，梭子魚一次次衝撞，卻始終無法捕食。當玻璃被移走後，小魚就在牠眼前游動，牠卻再也不敢嘗試，最後在食物環伺的環境裡活活餓死。這個故事揭示了「習得性無助」的心理現象：當人或動物在反覆失敗後，會逐漸相信努力毫無意義，即使環境已經改變，仍選擇退縮。

在職場中，這種效應尤其值得警惕。許多人因為提案屢屢被否決，便不再主動爭取機會，結果眼睜睜看著同事升職加薪，自己卻停滯不前。更常見的是，員工在一次失敗的專案後，心裡默默告訴自己「我不行」，於是放棄挑戰更大的任務。久而久之，這種自我設限成為無形的玻璃牆，阻隔了原本可能的突破。其實，職場的環境不斷在變化，主管的需求、公司的方向、團隊的氛圍都可能已經不同，但若我們仍被過去的挫敗綁住，就會錯失重新展現能力的契機。