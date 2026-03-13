澳門歷史文化街區是距離香港最近的世界文化遺產，但是這些文化遺產的精粹，大部分香港人都不怎麼知道。香港公眾考古學會主辦的「大灣區城市考古系列」首場活動：澳門葡萄牙古建築導賞，吸引了眾多喜愛中西文化交流和歷史建築的朋友參加。

導賞由澳門大學歷史系楊博士主持，聽著專家娓娓道來澳門歷史、葡萄牙天主教傳教史和重要教堂的歷史建築特色，讓大家能把以往的碎片化信息融會貫通，得益匪淺。

澳門的「三大古教堂」指聖安多尼堂、聖老楞佐堂和望德聖母堂，均由耶穌會始建於十六世紀。