澳門歷史文化街區是距離香港最近的世界文化遺產，但是這些文化遺產的精粹，大部分香港人都不怎麼知道。香港公眾考古學會主辦的「大灣區城市考古系列」首場活動：澳門葡萄牙古建築導賞，吸引了眾多喜愛中西文化交流和歷史建築的朋友參加。
導賞由澳門大學歷史系楊博士主持，聽著專家娓娓道來澳門歷史、葡萄牙天主教傳教史和重要教堂的歷史建築特色，讓大家能把以往的碎片化信息融會貫通，得益匪淺。
澳門的「三大古教堂」指聖安多尼堂、聖老楞佐堂和望德聖母堂，均由耶穌會始建於十六世紀。
聖安多尼堂約建於1560年，供奉「婚姻主保」聖人，葡人傳統多在此舉行婚禮，新人手持鮮花，故得名「花王堂」。教堂歷史上屢遭火災，最近在1930年改建。外觀呈新古典主義風格，內部主祭壇為華麗的巴洛克風格，採用斷山花和雙柱設計，錯落有致。
望德聖母堂的歷史與慈善緊密相連。1568年首任主教在此設立麻風病院，故被稱為「瘋堂廟」。1576年澳門升為教區後，這裡成為首座「主教座堂」，地位崇高。現建築為1886年重建的新古典主義風格。正立面中央的山花上，有一枚由十字架和船錨組成的浮雕，教堂前地立有古老的十字架。
到達聖老楞佐堂時大雨滂沱，但不減我們的興致。教堂始建於十六世紀中葉，地處昔日海濱，設有風訊旗杆，本地華人稱之為「風順堂」寓意風調雨順。現存規模建於1846年。建築特徵為歐洲古典式融合巴洛克元素，正立面兩側建有兩座對稱的鐘樓，外形酷似巴黎聖母院。內部設計典雅，木製拱頂與華麗吊燈營造出莊嚴氛圍。一天行程非常盡興，澳門的文化遺產非常多，可以再遊三遊。