「持家之道」home making很容易被想像成「煮飯打掃」house keeping，並且「很易做、無咩做」。女性照顧者24/7地忙過不停的同時，還面對一些不公平的誤解，有苦只有自己知。正如去年參加三八國際婦女節「一日實習生企劃」的April說：「再次踏出職場之後，才發現當時只照顧家庭的自己，每刻思緒都圍繞着孩子，完全忽略了自我感受。」一年過去，April除了繼續照顧三個孩子之外，還找到三份有興趣的兼職工作，是名副其實的「職活」斜槓族。「職活」workstyle就是要改變「揾工只是揾錢」的概念，工作應該是生活lifestyle的一部分，除了收入，還能帶來見識、學習、社交、做榜樣、尋開心等的更高意義。

根據政府統計，約五十六萬名女性(約佔女性人口14%)因家庭責任而未有參與經濟活動；當中約十萬人表示如果有合適的機會，她們會考慮重返職場。在2024年發起的《創．女程》商社企劃(EmpowHER2B)，就是希望動員更多有心的企業，為離開工作一段時間的女性，提供重投職場的機會。在企劃的調查發現，71%指工作機會的彈性、透明度和選擇不足，而大多數(79%)的女性照顧者重視尋找與她們的興趣與能力相契合的新路徑，希望探索新行業，而非重回「老本行」。

在《創．女程》「一日實習生企劃2026」啟動禮上，勞福局局長孫玉菡說：「女性無論在社會或家庭中都發揮不可取替的作用，故此，政府期望支持女性照顧者做到照顧家庭、照亮自己、職活平衡、積極前行。重返職場就能提升家庭韌性。」而意想不到，原本目標找100個實習機會，到目前已有70多家公司響應，提供超過250個機會。每一個偶遇的機會，都是為女性踏出新旅程的莫大鼓勵！ 香港社會創投基金SVhk創辦人，投身社會創業、社商創效、社區創生。為善而變，因變而善。