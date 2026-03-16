風風雨雨後 胡老闆與老香眼科診所再遇

上期講到，老香香樹輝在星島集團登頂，搵胡小姐分取賺錢紅利，給胡小姐冷語：星島人人都有一個月花紅㗎。一句打沉老香的雄心，再加上老闆財多自然,擦鞋仔多，星島集團人人謀住香帥大位，加上身旁小人多多，真是一人一啖口水，香帥都浸死喇！不屑的香生，竟然轉型去新城財經電台，開啟自己事業新生命，成為灸手可熱的財經台播音王子，更給意見當時台長，全力改做財經電台，令新城得以走出電台困局！

這邊廂的胡小姐，不知是否因老香離開，沒有忠臣諫言，剛度過歡欣的九七回歸，就遇上國外黑手開始慢慢從東南亞起浪，一場血洗亞洲的金融風暴，慢慢籠罩香城，喜愛投資的胡仙，就給這股有計劃、索羅斯的索錢手攞命，困在窒息之中，再加上集團旗下英文虎報竟然用假數瞞騙跨國核數公司，係刑事罪啊！仙姐真是福無重至，禍不單行，連續二次失誤，又沒有了香福星幫忙，這位老虎女終於崩潰，她身旁的所謂會計師紅人，當然一隻又一隻跳船喇。