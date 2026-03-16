仍記得我22年前，忐忑地隻身踏足陌生的英倫求學。想不到22年後，我再有機會重遊求學舊地，以「超高齡」學習體驗。

我這次是成功申請資歷架構「學習體驗獎勵計劃」的獎學金，到歐洲規模數一數二的倫敦書展擴闊視野。甫踏進奧林匹亞展覽中心的書展，我已被其規模震懾。展覽面積達3萬平方米，1,000個來自世界各地的書商雲集商討圖書版權交易、出版發行等，非常壯觀。

倫敦書展的另一特色，是有上百場座談會，題目包羅萬有，我亦參與其中兩個。無獨有偶都談及熱門話題－人工智能(AI)對出版行業的衝擊，包括置身AI大時代，大家會否唾棄使用傳統書籍汲取知識？