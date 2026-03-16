仍記得我22年前，忐忑地隻身踏足陌生的英倫求學。想不到22年後，我再有機會重遊求學舊地，以「超高齡」學習體驗。
我這次是成功申請資歷架構「學習體驗獎勵計劃」的獎學金，到歐洲規模數一數二的倫敦書展擴闊視野。甫踏進奧林匹亞展覽中心的書展，我已被其規模震懾。展覽面積達3萬平方米，1,000個來自世界各地的書商雲集商討圖書版權交易、出版發行等，非常壯觀。
倫敦書展的另一特色，是有上百場座談會，題目包羅萬有，我亦參與其中兩個。無獨有偶都談及熱門話題－人工智能(AI)對出版行業的衝擊，包括置身AI大時代，大家會否唾棄使用傳統書籍汲取知識？
其中內地作家許知遠謂，歷史洪流其實不斷循環。現代書籍誕生初期，也像AI一樣帶來技術革命，每一次出現變化，都會帶來新思想，作者最重要保持誠實，才可以引發讀者共鳴。
英國作家傑米．巴特利特(Jamie Bartlett)則說，人們日常生活已依賴AI，連自己喜歡看，或適合看甚麼書籍都會問AI。但你用不同心情、語氣問AI上20次，AI都有20個不同書籍建議，那是否你真正的興趣所在？值得深思。
傑米也提到，很多人只根據AI給予的書本撮要作為學習基礎，但未能看到知識的全貌，或降低學習能力。須知人類與機器不同，前者如果可以流暢表達，是自信及準確的象徵；後者可以很流暢，但並不一定準確。
聽罷兩位不同背景的作者分享，我有感人類面對AI時，往往有種無力感，但其實自主權往往掌握在自己手中。當我們經常把自己送往大數據，由外在機器被動計算自己喜好時，何不用雙腳走進書店，用雙手主動揀選自己喜歡的圖書？
情況有如持續進修，同齡朋友皆說49歲較27歲時，更難重返校園，因為忙於工作、供樓等機會成本，及腦力衰退等藉口。但我堅信事在人為，學習機會掌握在我手，沒有時間嗎？便選擇其他方法，就如今次我到海外短期學習體驗，亦可在繁忙工作中去個旅行，重新整理自己，一舉三得。
終身學習，有如面對AI洪流，別消極應對，要積極進行，有心便事成。