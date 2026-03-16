2026年第一季未完，TVB的大劇已經準備登場，包括以青少年罪行為主題的《正義女神》，內地合作平台對這類型題材甚有信心，屬於港劇的較新品類，故此寄望甚殷。 內地影視水平快速提升，加上市場龐大，製作資源豐富，港劇要鞏固本身定位，選材要特別嚴謹，最好具備社會特色。香港與內地是一個國家、兩種制度，這個設計可以發揮優勢互補。以法律為例，香港奉行習慣法，與內地的體系截然不同，方便對接國際標準，香港的律師和法律服務，與國內差異很大，法庭劇成為受歡迎的劇種。

法庭劇外，香港執法劇是另一有特色作品類別，廉政公署過去拍攝多輯作品，廣受內地觀眾歡迎，同時令香港的廉政工作深入大陸民心，香港有廉政公署，有助提高香港作為國際商業中心的公信力，能夠成功打造這個聲譽和形象是難能可貴的。 廉政公署執法適合作為劇集題材，另一個有香港特色又有潛力發掘的劇種可能是金融劇，特別是執法工作。金融劇最常見的戲軌是財團和富豪間的角力和惡鬥，最經典是《大時代》，有內地券商來港大力發展，部分靈感可能是看過該劇，所以聞說到港後也曾到劇集取景地「打卡」。

過去未曾嘗試但很有成功機會是執法劇。股票市場常有「春江水暖鴨先知」的現象，過去電影如《金手指》用上世紀六十年代的股市大案做主軸，拍出不一樣的風味，荷李活有以大戶為原型的《華爾街之狼》，不過這些都不是以金融執法部門為中心。上個星期，香港證監會和廉政公署聯手搗破內幕交易大案，相似案件近年揭發不少。譬如早前有大戶被揭違反收購合併守則，要面對天價的和解方案，大快很多投資者的心，只是消息公布適值假期，未必為人留意而已。如果這些真實個案的調查細節能化為劇情，不失為軟性擦亮香港股票中心招牌的有效方法。