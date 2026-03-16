男、女上司，誰較受歡迎？

只要在香港，即使有多忙，筆者都必定會抽空出席的活動，便是由特區政府舉辦的婦女節酒會；因為女性何止撐起半邊天！

香港最新人口數據與教育資助課程資料揭示了明顯的性別與教育程度分布特徵。整體人口中女性多於男性，女性在專上教育的學位課程及進修課程中普遍佔優，顯示女性在學歷取得方面整體領先男性。

特首李家超在酒會上致詞時表明：「在職場上，愈來愈多上市公司有女性董事，企業領導層的女性參與度持續上升。在一些專業界別，例如律師和會計師當中，女性佔超過一半。在政府，十五個政策局中有七位女局長，加上特首辦主任，就有一半即共八位是女士，是歷屆管治班子中比例最高的；文職公務員中，女性比例達百分之四十九，而首長級文職人員的女性佔比超過四成半。」