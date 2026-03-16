男、女上司，誰較受歡迎？

只要在香港，即使有多忙，筆者都必定會抽空出席的活動，便是由特區政府舉辦的婦女節酒會；因為女性何止撐起半邊天！
香港最新人口數據與教育資助課程資料揭示了明顯的性別與教育程度分布特徵。整體人口中女性多於男性，女性在專上教育的學位課程及進修課程中普遍佔優，顯示女性在學歷取得方面整體領先男性。
特首李家超在酒會上致詞時表明：「在職場上，愈來愈多上市公司有女性董事，企業領導層的女性參與度持續上升。在一些專業界別，例如律師和會計師當中，女性佔超過一半。在政府，十五個政策局中有七位女局長，加上特首辦主任，就有一半即共八位是女士，是歷屆管治班子中比例最高的；文職公務員中，女性比例達百分之四十九，而首長級文職人員的女性佔比超過四成半。」
金融業一向是香港經濟的重要支柱，無論是港交所和證監會的行政總裁都是女性；三間發鈔銀行中，其中兩間的港區行政總裁也是女性。所以大家在職場上，應該會面對愈來愈多女性上司，但偶爾聽到打工仔說：儘管自己是女性，但還是較喜歡男性上司。上司受歡迎與否，關鍵不在於性別，而在於領導風格、個人能力和溝通方式。一個人的領導風格，更多是由性格、成長背景、專業經驗等因素塑造的，性別的影響力可能比你想像中小。此外，職場環境在改變，年輕一代更看重的是上司的專業能力、能否尊重下屬、提供公平機會，而不是單純的性別。一位受歡迎的上司具備這些特質：專業能力強、公平公正、懂得尊重與授權、溝通清晰、能為團隊爭取利益。如果一定要給個答案，那大概是：能滿足下屬需求，並幫助他們成長的上司，就是好上司，性別並不是關鍵。