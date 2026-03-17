黃子華突破黃子華，必須放下黃子華

賀歲片《夜王》大賣，又因戲中「葵芳Franchesca」一角受歡迎，連港鐵葵芳站都要改名，再度炒熱新聞。但《夜王》的核心人物，始終是電影圈不解之謎：黃子華。 近年，黃子華成為香港影圈最奇怪的現象。即使票房大爆發，成為觀眾入場人數鑽石級保證，卻被內行人冷落，去年電影金像獎 《破·地獄》強勢獲得18項提名（包括最佳電影、最佳導演等），但黃子華連提名最佳男主角都沒份，頒獎禮他連出席都費事了，可見他心靈受到創傷，非常無癮。今年《夜王》，我相信黃子華也難逃「食白果」命運。

明明觀眾為了「黃子華」三個字入戲院，他一連演了幾個截然不同的角色，由牛頭角《飯戲攻心》、紅磡《飯戲攻心》、殺到尖東《夜王》，悲喜劇和黑白道都演了，為甚麼連陪跑的機會都沒有？難道黃子華真是有票房冇演技？ 我認為黃子華演技雖有進步，但個人風格辡識性太強，擺脫不了棟篤笑的幽默形象——「演甚麼都像在演自己」（即「黃子華式」演技）。 我舉例，在《夜王》中演反派角色太子峰的盧鎮業，貪婪狠辣和《年少日記》中關懷學生的鄭Sir，判若兩人，一下子認不出來。而黃子華由《毒舌大狀》的大狀、《飯戲攻心》的大哥，到《破·地獄》殯儀經紀，到《夜王》的歡哥，他唸對白的聲線、肢體動作、眼神都很黃子華。

我十分欣賞黃子華，他是充滿魅力的娛樂人，富有幽默感的說書人，但他和角色永遠有距離感，因為只有冷眼旁觀，才會有這種充滿智慧的冷笑話。一個太成功的笑匠，令他沒法做到投入角色的好演員。他和鄭秀文的所謂愛情，因此沒有說服力。 演技是甚麼？演技是忘記我是誰，變成液體一樣，倒入一個叫「角色」的容器，很自然地流出來，梁朝偉在《金手指》演的程一言（影射陳松青）奸險浮誇，狂妄自大，和《無間道》演的臥底陳永仁，身心疲憊而困擾壓抑，是兩種相反的人。你能想像黃子華演程一言和陳永仁嗎？

黃子華要突破黃子華，必須放下黃子華，才能成為更好的黃子華。不只是外在的「展現」（Showing），而是內在的「體驗」（Experiencing），運用再大的想像力，挖掘自身的真實情感。他扮演歡哥，即使故意大講粗口，但始終沒有歡場大佬的江湖味和風塵味，進入得不夠深。 黃子華最大的敵人，就是黃子華，他最大票房保證來自同場加映的楝篤笑，他的演員之路，最大障礙正是楝篤笑帶來的情感距離。