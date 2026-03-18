Cj Hendry毛絨花展賀恒地50周年 預約名額全滿

香港藝術三月首個登場的大型文藝盛事已在中環海濱準備就緒。由恒基兆業地產呈獻的「HendersonLand x Cj Hendry Flower Market」沉浸式藝術體驗，於3月19日至22日首度登錄亞洲，揭幕前已熱爆，所有預約場次於公布後不足一天即全數額滿！如果預約不到，或可臨場碰碰運氣。今次展出的26款奇趣毛絨花，係由澳洲藝術家Cj Hendry精心創作，非常可愛，正如她本人所講，訪客置身在猶如溫室般的展亭中，會感到春意盎然，並重拾童心，傳遞喜悅與美好。Cj Hendry更特別為香港站創作兩款專屬限定作品，分別是被選為「Henderson Flower」的繡球蔥花(Allium)及洋紫荊「Bauhinia」。前者象徵團結、力量與韌性，代表恒地50年來的深厚傳承與不斷向前的發展歷程，作品更融入標誌性的「恒基綠」(Henderson Green)代表公司品牌顏色。