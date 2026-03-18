3月份是文娛廣告界熱鬧的月份，展覽和頒獎禮接連舉行。這個周一在西九M+就舉行了互動廣告協會(IAB)頒獎禮，並且邀請了兩位年青主持鄭衍峰和陳懿德擔任司儀。不少TVB的客戶都贏得了獎項，反映策劃的市務人員和廣告代理的努力，實在可喜可賀。

IAB的每個獎項都競爭激烈，而且推廣計劃不限於單一媒體，挑戰度高，數碼和科技元素必不可少，同時結合了人性化的創意構想。是夜大贏家之一是滙豐，該行其中一個得獎項目「多渠道人工智能和科技應用」，起用了林雪和劉穎璇(Tiffany)擔任代言人。林雪的金句近年在內地爆紅，以港式粗獷形象成功上位；Tiffany有衣架身形，外形時尚，廣告系列把兩種強烈差異的風格糅合，成功贏取評審歡心。