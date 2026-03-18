3月份是文娛廣告界熱鬧的月份，展覽和頒獎禮接連舉行。這個周一在西九M+就舉行了互動廣告協會(IAB)頒獎禮，並且邀請了兩位年青主持鄭衍峰和陳懿德擔任司儀。不少TVB的客戶都贏得了獎項，反映策劃的市務人員和廣告代理的努力，實在可喜可賀。
IAB的每個獎項都競爭激烈，而且推廣計劃不限於單一媒體，挑戰度高，數碼和科技元素必不可少，同時結合了人性化的創意構想。是夜大贏家之一是滙豐，該行其中一個得獎項目「多渠道人工智能和科技應用」，起用了林雪和劉穎璇(Tiffany)擔任代言人。林雪的金句近年在內地爆紅，以港式粗獷形象成功上位；Tiffany有衣架身形，外形時尚，廣告系列把兩種強烈差異的風格糅合，成功贏取評審歡心。
另一個項目金獎得主是渣打銀行，在最佳數據和洞察力脫穎而出，顯示團隊對精準投放的把握力。渣打在電視播放的高端生活節目《Grand住去》系列已成功建立口碑。本周六又有新一輯節目面世，觀眾都期待能看到不同的品味介紹。
頒獎禮焦點是全年的推廣大獎，大會邀請了文創產業專員黎細明擔任頒獎嘉賓。這個獎項得主是麥當勞50周年的慶祝活動，整個推廣計劃用了電視、數碼平台，同時結合展覽，打卡等實體活動，立體全面，當中最令公眾留下深刻印象的，可能是麥當勞叔叔的打卡長椅，以及50年前首間麥當勞在銅鑼灣開業的店鋪和街景復刻展。當然，觀眾絕不會忘記在電視首播謝霆鋒飾演首位店長的開業短片。短片充分展示電影美學，電視特輯再與幕後和首位店長訪談，短短半小時把全港市民的回憶一下子推到50年前。相信經過時間的洗禮，這些影像在未來的50年會不斷沉澱，成為另一個難忘的港人片段。
廣告創意是把商品或服務美好的一面介紹給消費者，在商業推廣之餘，也讓大眾對美好生活產生憧憬。好的廣告細膩動人，可以成為時代的印記，這也是所有創作人追求和希望達致的夢想。