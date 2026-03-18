深圳的日本料理

香港人上深圳食omakase固然是稀鬆平常，但大部分人都只追求價格比香港便宜一大截的omakase，便宜是便宜，卻不是那種水準和檔次。上周筆者要為友人揀選一間日本料理，記得國泰航空的網頁曾經介紹過深圳星級饗宴，當中有一家日本料理叫植庭，看到介紹中餐廳內的庭園景致，已知道是不簡單。不過訂座時發現植庭原來有兩家，介紹中那家主打懷石料理，另外一家則是以壽司為主。筆者著實不太喜歡懷石料理，加上不是筆者請客，所以還是揀較實惠的壽司那家，先嘗嘗它的午餐omakase。

筆者事先訂了個包間，包間不設最低消費，我們一行4人已可獨享一個流露著和式美學，帶點茶室味道的包間。筆者揀選了680元的單人升級套餐，已包含3道前菜、8貫壽司、一道菜餚、手卷以及味增湯和水果。負責的師傅是廣東人，反而好溝通。 3道前菜中，除了白魚茶碗蒸之外，其他都有割烹的水準，老實說，白魚跟茶碗蒸本身就不太配。其中一道是午魚幽庵燒，浸泡和燒烤都很不錯，分量也很足。筆者問午魚是甚麼魚，師傅說是馬友，從台灣來的。

之後輪到壽司。店裏用的是現磨山葵，毫不馬虎，壽司風格不矯揉造作，除了偶爾用一點柚子皮之外，不多加額外的東西，壽司的形狀很美，醋飯味道也很足，沒甚麼好挑剔。 第二輪壽司之前，來了一道穴子天婦羅，這可能才是當天的最大賣點。穴子天婦羅炸得非常鬆脆，沒有多餘的粉漿，比大部分天婦羅店都做得好。事實上，香港很多omakase就是栽在熟食上面，把整餐的水平大幅拉低。 當然第二輪壽司中的剝皮魚、中拖羅和海膽是不會出問題的：海膽用的是馬糞海膽，味道相當清純，明顯是高級品。最後午餐以海南島的蜜瓜作結，也毫不失禮。

老實說，在香港680元是不可能吃到這個餐的，至少也要1,000至1,200元，也沒可能會有這種庭園布局。看來下次也要到它另一家店嘗嘗它的懷石料理和季節料理。