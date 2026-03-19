2022年，香港吸收外來直接投資1,177億美元(據筆者所知，居世界第4位)，顯示香港並不是某些人所說的「昔日國際金融中心遺址」。這是何志平教授在2025年6月21日以《中美文化衝突與香港的角色》的講座上的一番話。何教授並表示這是由於香港有世界級金融市場，外貿交易結算自由，是全世界最大的離岸人民幣結算中心。

去年10月20至23日召開中共20屆四中全面提出：「擴大高水平對外開放，開創合作共贏新局面。」香港在這方面正好發揮其「內聯外通」之所長。

回顧歷史，香港對新中國的發展一直起著重要作用，尤其在改革開放後，香港成為內地最大的投資者。何教授表示，香港在新時代一國兩制下的定位為：中國的國際金融中心、全球華人樂活宜居集中地，港澳大灣區走出去的動力。他指出，香港《基本法》第151條文對香港的地位十分重要：「香港特別行政區可在經濟、貿易、金融、航運、通訊、文化、體育等領域以『中國香港』的名義，單獨地同世界各國、各地區及有關國際組織保持和發展關係，簽訂和履行有關協議。」筆者認為，此乃香港可以擁有內地城市沒有的獨特優勢。

東盟10國有人口22.7億，GDP達26萬億美元，為海上絲綢之路起點。香港一直與其有緊密聯繫。筆者知道，馬來西亞有3,000人在港工作，從事金融、會計等高增值工作，而菲律賓、印尼亦有數以萬計的人在港，在不同的崗位為香港作出貢獻。因此，香港大有條件成為中國與東盟10國建立經貿關係的橋樑。

筆者知悉，「國家所需，香港所長」是香港發展的大方向。香港處於中國內外循環的交叉點，宜盡量發揮其強項，做好「外聯內通」，以配合國家「十五五規劃」。