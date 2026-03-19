一場沒贏家的飛行挑戰

隨著春意漸濃，對於準備外遊的香港市民來說，本周最受關注的航空新聞，莫過於本地航空公司受國際形勢影響無奈調升燃油附加費。對旅客而言這意味出行成本增加；從航空商業角度，這不僅是一張機票的加價，更是全球局勢與能源市場波動下，一場沒有贏家的多輸局面。 很多人誤以為燃油附加費是航空公司的額外利潤。事實上燃油開支通常佔航空公司營運成本的三至四成，而制定附加費機制，目的僅是抵銷部分油價飆升帶來的沉重負擔，而非全額轉嫁消費者。在現實操作中，航空公司的利潤空間往往在高油價壓力下被嚴重擠壓，從來不能藉此獲利。

更鮮為人知的專業挑戰在於「燃油對沖」。習慣上，航空公司多以「原油」作為對沖工具，而非直接對沖交易量小且成本高昂的「航空燃油」。然而，近期受地緣政局影響，航空燃油與原油之間的「利差」異常擴大，導致航油漲幅遠超原油。即使航空公司做了對沖準備亦力不從心。 這種高成本壓力若持續，將直接威脅航線的「持續性」。當某些邊際利潤薄弱的長途或乘客較少的航線進入「飛一班、虧一班」的境況，航空公司最終或被迫削減班次甚至撤出航點。這對正處於復甦關鍵期、積極善用三跑系統提升競爭力的香港樞紐而言絕非好事。這份壓力同樣地延伸至貨運領域，燃油成本最終會滲透至供應鏈，成為一場無聲的通脹。在高油價壓力下，旅客、航空公司乃至整體產業，無一倖免皆處於難以獲益的困局。

撰寫這專欄的初衷，是希望將萬呎高空上的專業與趣味帶到大家身邊。無論是分析燃油成本的理智，還是分享飛行點滴的感性，都是為了讓大家更了解這片藍天。隨著香港航空業邁向新里程，我也將帶著這份「志在飛躍」的精神，在不同的領域繼續為這座城市貢獻。 感謝讀者們這段時間的陪伴，讓我們在文字世界裡共同翱翔。願大家未來的每一場飛行，無論票價高低、局勢如何，都能平安順遂，看見最美的雲海。期待山水相逢，祝願大家在各自的人生航道上，都能飛得更高、更遠。