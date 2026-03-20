多謝自己犯過的錯

人人都會犯錯，但並非人人都覺得自己有犯錯。雖然每天反省吾身是件很累的事，但至少在每次錯失過後，內心多點承認自己也所不足，不要再「別人說你不是，你就只懂反擊/反駁」，無論如何都不會是壞事。我人生中，犯過很多很多錯，但比較大而且印象深的，肯定有這一次…… 當年我只不過20出頭(不就是今天的GenZ嗎？)在電台的個人節目中，我胡亂把「C1娛樂新聞」創作成一隻「枚」來猜(當時我的「創作」，很多時候是很「實驗性」，連自己都說不出背後其實有何深意，或許覺得「可以將時事，變成一隻『枚』，個包裝好似幾有趣啊」)。然後我自己也登上了「C1娛樂新聞」(是真的上了C1！)。

出事了。而我由那一刻開始，從來沒有一絲半點覺得「錯不在我」，我是錯的。高層打電話來問我甚麼，我第一句都是先講「對唔住」。錯已鑄成，除了這個，我還能做甚麼？我那時以為自己要離開「廣播界/傳媒業」的了。內心有點忐忑，因為我很喜歡電台，但覺得自己只不過廿二、三歲，在哪裡都可以從新開始吧？ 最後一班高層開會討論後，決定了如何處決我，我到現在都記得上司一臉討厭的跟我說：「你節目入面做嘅，即使幾冇趣都好，都係一種創作，所以冇問題；但係你冇將節目內容先交俾監製過過濾，就係嚴重操守問題。所以我哋依家罰你停止加薪同升職一年。另外你可以繼續接outside job，但要全部捐出做善事。」換言之，事發一年，我要每個月靠幾千蚊底薪過活。如果我不服，覺得「錯不在我」，我可以不接受，然後辭職離開的。但我沒有，我覺得這已經是對我最大的恩賜。高層一臉討厭，是因為他對我很失望，而我對自己更失望。

當時我沒有離開電台，開始每件事都盡力去做，同一個高層還給我開始了《你睇我唔到》這個節目。後來，我還是離開了，和拍檔們搞自己的公司，一直營運至今。我偶爾都會想起這段經歷。幾敢肯定，如果我沒有犯這一個大錯，今天的我不會是這樣。永遠要從錯誤中學習。你們或者沒有留意到的一個小節，就是上司那句「都係一種創作」。創作可以好錯，又或者，創作總有機會出錯，這個不是問題。一個永遠不會出錯的人生，反而是不對的。做錯了甚麼，沒做錯甚麼，名目很重要，分析很重要，不然你連自己真正的錯是甚麼都不清楚，你改正不了。多謝那位上司，雖然他也不在電台了，但誰跟他合作過，都獲益良多。