美以攻打伊朗，伊朗報復，對象竟然是沒有參戰的海灣國家。而且還是專打擊重點設施，例如機場、酒店、煉油廠等……雖不是大型轟炸，但足以令當地人民風聲鶴唳、遊客不來、大型活動取消。這些中東國家近年正值經濟上揚時期，發展得很快，伊朗的突擊嚇怕了很多人，就好像一盤冷水潑過來。這些國家過去都曾支持伊朗，現在伊朗恩將仇報，目的就是要他們向美國施壓，停止攻擊。

這種做法很不道義！冤有頭，債有主，誰傷害你，你就找誰報復，不要連累無辜。伊朗的政權就是這樣不仁義不道德，對自己人民冷酷不仁，殺人不眨眼；對幫助過自己的盟友不道德，有事就拉人下水。你說這種人是不是浪費米飯？