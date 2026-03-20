美以攻打伊朗，伊朗報復，對象竟然是沒有參戰的海灣國家。而且還是專打擊重點設施，例如機場、酒店、煉油廠等……雖不是大型轟炸，但足以令當地人民風聲鶴唳、遊客不來、大型活動取消。這些中東國家近年正值經濟上揚時期，發展得很快，伊朗的突擊嚇怕了很多人，就好像一盤冷水潑過來。這些國家過去都曾支持伊朗，現在伊朗恩將仇報，目的就是要他們向美國施壓，停止攻擊。
這種做法很不道義！冤有頭，債有主，誰傷害你，你就找誰報復，不要連累無辜。伊朗的政權就是這樣不仁義不道德，對自己人民冷酷不仁，殺人不眨眼；對幫助過自己的盟友不道德，有事就拉人下水。你說這種人是不是浪費米飯？
伊朗報復包括打擊霍爾木茲海峽，原因就是攬炒全世界。簡單一句話就是：我死你也活不了。這就是伊朗政權的面目。
過去所有國家都害怕伊朗「攬炒全世界」，所以儘管她不仁義不道德都處處忍讓，但現在時機來了：她的經濟讓人民活不下去；她大批的死硬領袖被轟死了；她早前對自己人民的殺害也叫人怨聲載道；加上Trump的決心；這是千載難逢的機會，把這個毒瘤除去。可是各國反應冷淡，歐洲國家，例如英國等尤甚。
歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯在布魯塞爾亦向傳媒說，這場不是歐洲的戰爭，歐盟成員國無意將現有的海上護航行動，擴展至霍爾木茲海峽。Well，油你用不用？現在伊朗封鎖霍爾木茲海峽，你就捱貴油，同經濟戰沒兩樣，為甚麼不關你事？
美國做醜人，成功了，人人坐享其成；衰了，人人指罵，與我無關。這些所謂朋友、盟友，真是多一個都太多！