歲月轉眼流逝，昨天已是亡友「詞聖」盧國沾逝世一周年之日。執拾舊物時，找到四十多年他送給我的照片，還有我跟他們夫婦倆的通信；頓時百感交集，心內好像打翻五味架。

回顧盧沾(熟朋友都這樣叫他)逝世後，有幾個紀念他的演唱會和節目；如今，記得他逝世一周年的人看來不多，或者各自在不同的環境下紀念吧。不知五年、十年後，還有紀念活動嗎？希望不會人去茶涼，白雲蒼狗就好了。

不過，盧沾的作品和包涵的精神是不會被遺忘的，相反會歷久常新延續下去。他的歌詞不單訴說人生變幻，也激勵人生。對我，他除了用公開的歌詞給我打氣，還通過私人的交情給我力量。在我陷入人生低谷時，他沒有像其他人那樣對我一沉百踩，反而勉勵有加。人們說，我們的樣貌有六成相似；盧沾就對我說，不只樣貌相似，還有一點很相似，就是不信命。