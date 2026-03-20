歲月轉眼流逝，昨天已是亡友「詞聖」盧國沾逝世一周年之日。執拾舊物時，找到四十多年他送給我的照片，還有我跟他們夫婦倆的通信；頓時百感交集，心內好像打翻五味架。
回顧盧沾(熟朋友都這樣叫他)逝世後，有幾個紀念他的演唱會和節目；如今，記得他逝世一周年的人看來不多，或者各自在不同的環境下紀念吧。不知五年、十年後，還有紀念活動嗎？希望不會人去茶涼，白雲蒼狗就好了。
不過，盧沾的作品和包涵的精神是不會被遺忘的，相反會歷久常新延續下去。他的歌詞不單訴說人生變幻，也激勵人生。對我，他除了用公開的歌詞給我打氣，還通過私人的交情給我力量。在我陷入人生低谷時，他沒有像其他人那樣對我一沉百踩，反而勉勵有加。人們說，我們的樣貌有六成相似；盧沾就對我說，不只樣貌相似，還有一點很相似，就是不信命。
最近再探盧太，特地帶上以前我跟他們夫婦倆的通信，一起懷舊一番。盧太當年長袖善舞，也是筆墨通達之人。她告訴我，盧沾替我第一本書(英國遊)寫的序，她也有份代勞，出點子、修改、謄寫；我後來才知道，原來這是典型的夫唱婦隨之作。
我們的書信也頗多珍言，除了彼此問候，還提及他們的小寶寶。我笑盧沾是大忙人，不須經常給我來信；總之，我「收到遠方好友的一張白紙，也是短暫春風憐芳草，可以使枯木重鮮。」我還興之所至，不怕在孔子面前賣文章，效法狂士糊塗，用《一點燭光》的譜填上新詞，寄給盧沾。
詞中說：「客子心，天天都思漢！續柳絲，盼歸航！男兒血，浩然氣，煉成俠骨興我邦！寶劍光，盡驅惡毒豹狼！我願意，衝險鬥浪！迎接萬里春光，明日要心曲細唱！盼共你，上路去；那管風雨狂，凌宵志壯！」
出乎我意料之外，盧沾不僅有信必覆，還用他的歌詞入信，說我「有朝必定再返」，一起言歡把盞。這是他的傑作《大地恩情》的歌詞，那天我們探望盧太時，面對海灣，還一起唱了那段歌詞：「若有輕舟強渡，有朝必定再返。水漲，水退，難免起落數番。大地倚在河畔，水聲輕說變幻……」聲影猶在，不死盧沾。