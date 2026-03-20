今個星期市場推廣部和外事部同事都非常忙碌，多項廣告和文娛界盛事接連舉行，氣氛熱鬧，連帶電視城都出現車水馬龍的景象。

繼周二互動廣告協會(IAB)頒獎禮，周三是4A舉行的金帆獎，同期接連多日是在會展舉行的香港國際影視展。TVB周四會在擴廣社交平台宣傳平台，總之動作多多，接連出擊。

周三舉行的金帆獎，是廣告界的武林大會，獎項特別著重創意。今年TVB有兩個作品能夠獲得獎項目，創作團隊和客戶獲得廣泛認同，絕對值得自豪。除了專業作品外，典禮令人留下深刻印象的其中一個環節是學生獎，今年題材圍繞旺角(MK)發揮，不同院校同學用創意按主題設計，包括口號、內容、短片製作等，廣告創意要不斷求變，不代表不注重傳承，年輕一代表達訊息有自己的時代氣息，猶如大江浪濤，代有才人。