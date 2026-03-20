今個星期市場推廣部和外事部同事都非常忙碌，多項廣告和文娛界盛事接連舉行，氣氛熱鬧，連帶電視城都出現車水馬龍的景象。
繼周二互動廣告協會(IAB)頒獎禮，周三是4A舉行的金帆獎，同期接連多日是在會展舉行的香港國際影視展。TVB周四會在擴廣社交平台宣傳平台，總之動作多多，接連出擊。
周三舉行的金帆獎，是廣告界的武林大會，獎項特別著重創意。今年TVB有兩個作品能夠獲得獎項目，創作團隊和客戶獲得廣泛認同，絕對值得自豪。除了專業作品外，典禮令人留下深刻印象的其中一個環節是學生獎，今年題材圍繞旺角(MK)發揮，不同院校同學用創意按主題設計，包括口號、內容、短片製作等，廣告創意要不斷求變，不代表不注重傳承，年輕一代表達訊息有自己的時代氣息，猶如大江浪濤，代有才人。
在周四舉行的Marketing Pulse講座中，TVB宣布開創《Artiste Creator Network》為社交媒體品牌，加強為客戶提供網上宣傳解決方案。TVB擁有強大的藝人組合和電視創品，傳播力在香港敢說無出其右，除了大氣電波外，在網絡收看相關內容的受眾龐大，無論是短片、資訊、藝人動向都是全港市民的話題，ACN旨在做好藝人社交媒體內容的規劃和發布，成為客戶推廣的有效途徑。新營運方式好處是透過藝人知名度和個性，有機配合節目播放達致線上線下聯動，今後客戶不單可以透過電視大氣電波作大規模宣傳，同時可以透過網絡平台精準投放，增加效應。
宣傳推廣是香港創意工業的重要組成部分，同時與內地有不同的文化底蘊，既是商業、也是文化。今個星期的盛事，TVB都積極支持和參與，期望在激烈而快速的大灣區發展大局中，為本地的文創產業注入更多的動力，與業內持份者共同作出更大的努力，為日後帶來豐富的收穫。