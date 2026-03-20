在剛過去的星期日清晨出席由博愛醫院主辦的博愛單車百萬行2026，活動別開生面，以嘉年華會形式進行，令大家可以享受一個愉快的早上。到場時已經人山人海，超過4,000名單車運動員齊集昂船州大橋，當中既有很多紀律部隊單位的指揮官，亦有很多偶像粉絲，大家精神抖擻，只為一個目的，就是要為博愛籌得更多善款。各選手身穿大會提供的特色設計風衣，有型得嚟又實用，難怪成為選手們每年珍而重之、值得收藏的戰衣。

保安局長鄧炳強先生亦大清早親臨主禮，聯同博愛醫院董事局主席黃曉君、活動冠名贊助商上海商業銀行董事榮康信、活動大使Anson Lo、愛心之星黃金寶齊齊主持起步禮。賽事分兩個組別——13公里的「博愛組」及21公里「挑戰組」均途經昂船洲大橋及汀九橋，風光旖旎，難怪14年來已經累積了六萬多名選手參加這項單車百萬行活動，數字令人鼓舞。今年大會更以Monchhichi為主題，象徵關懷與希望，切合博愛醫院的主題。