在剛過去的星期日清晨出席由博愛醫院主辦的博愛單車百萬行2026，活動別開生面，以嘉年華會形式進行，令大家可以享受一個愉快的早上。到場時已經人山人海，超過4,000名單車運動員齊集昂船州大橋，當中既有很多紀律部隊單位的指揮官，亦有很多偶像粉絲，大家精神抖擻，只為一個目的，就是要為博愛籌得更多善款。各選手身穿大會提供的特色設計風衣，有型得嚟又實用，難怪成為選手們每年珍而重之、值得收藏的戰衣。
保安局長鄧炳強先生亦大清早親臨主禮，聯同博愛醫院董事局主席黃曉君、活動冠名贊助商上海商業銀行董事榮康信、活動大使Anson Lo、愛心之星黃金寶齊齊主持起步禮。賽事分兩個組別——13公里的「博愛組」及21公里「挑戰組」均途經昂船洲大橋及汀九橋，風光旖旎，難怪14年來已經累積了六萬多名選手參加這項單車百萬行活動，數字令人鼓舞。今年大會更以Monchhichi為主題，象徵關懷與希望，切合博愛醫院的主題。
博愛醫院創立於1919年，一直秉承「博施濟眾．慈善仁愛」的宗旨服務社群，我參觀過博愛江夏圍村過渡性房屋，整個設計及週邊環境，社區設施及配套，都非常人性化，儼加一個小社區，不身處其中，難以感受非一般的服務。
另一個在屯門藍地即將落成，並在2027年中啟用的安老院舍，是非常值得期望，這間有超過1,400個宿位的安老院舍，應該是香港未來最大的院舍，提供最先進的人工智能安老服務，試想每日要照顧1,400多個院友的起居飲食及健康，每個細節都不能出錯，這將會是博愛董事局的挑戰，亦是一份使命，希望大家今年在博愛歡樂傳萬家節目慷慨解囊，使這間安老院舍成為香港安老服務的最佳模範指標。