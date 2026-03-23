壹週刊無堅不摧的年代

寫完天天日報同星島集團的故事，就要寫剛剛被判國安法罪成、受完刑責出到監獄都94歲的黎智英。壹傳媒集團於90年初，黎老闆決定將壹週刊發行權交給我，我就開始在他身邊，觀察這位賣T恤賣到憑著佐丹奴發了大達的大老闆。初期印象，黎智英除了賺大錢發大財外，絕對是獅子山下香港好多人的精神領袖。他不浮誇、不囂張、踏踏實實，揸架平價本田雅閣私家車，他與你吃飯掉了件雞，都會執起擦擦餐巾，就送入口内，快速咀嚼呑，絕不浪費。衣服亦簡單、態度隨和，他的風範影響了我大半生。當年壹週刊橫空出世，開創了傳媒的新編章，它的宣傳，傳真事實，無底線挖盡黃紅黑白綠的所有人與事陰私。他常講，信服奧地利學者海耶克、美國佛利民的市場經濟學，所以辦壹週刊，市場是一切，盡攬讀者，就可以無堅不摧。
我最記得，當壹週刊挖盡城中黃賭毒倫敦金老千計等，爆盡明星名人陰私，壹週刊就火速成功，之後就出現對付中國人發明而大賣的洗髮露，該產品由成龍代言，賣到中港澳門銷量壓跨好多西方牌子。當時，壹週刊出現調查報道及不知名報告，話洗頭水藏有毒害不良成份，令這品牌洗髮水差不多要執笠。當時我想了很久，是否有人刻意抹黑這個中國品牌，令當時絕對壟斷的西方個人清潔品牌，得以喘氣生存呢？今天這個中國洗髮品牌雖然仍可偷生，銷量當然不及之前，今天坊間仍然售賣，但又沒有官方證實它有不良成份喎！經過壹週刊寫衰當天起，它已經超級下滑，差不多執笠，大家想想九十年代初，壹週刊已經可改變人、摧毀品牌、改變社會，擁有摧毀世界的力量。從九十年開始，可窺見肥佬黎第一次利用傳媒炸彈，就得心應手，孕育了他後期利用傳媒核子彈，毒害年輕人，顛覆香港，又與美英西方合謀，奪取香港治權喇！