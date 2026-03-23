壹週刊無堅不摧的年代

寫完天天日報同星島集團的故事，就要寫剛剛被判國安法罪成、受完刑責出到監獄都94歲的黎智英。壹傳媒集團於90年初，黎老闆決定將壹週刊發行權交給我，我就開始在他身邊，觀察這位賣T恤賣到憑著佐丹奴發了大達的大老闆。初期印象，黎智英除了賺大錢發大財外，絕對是獅子山下香港好多人的精神領袖。他不浮誇、不囂張、踏踏實實，揸架平價本田雅閣私家車，他與你吃飯掉了件雞，都會執起擦擦餐巾，就送入口内，快速咀嚼呑，絕不浪費。衣服亦簡單、態度隨和，他的風範影響了我大半生。當年壹週刊橫空出世，開創了傳媒的新編章，它的宣傳，傳真事實，無底線挖盡黃紅黑白綠的所有人與事陰私。他常講，信服奧地利學者海耶克、美國佛利民的市場經濟學，所以辦壹週刊，市場是一切，盡攬讀者，就可以無堅不摧。