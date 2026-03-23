「有機會」同你去旅行

我終於實現夢想，與丈夫到瑞士，觀賞馬特洪峰「黃金日出」。 7年前我隻身到瑞士參與3天拍攝工作，老遠來飛到歐洲，沒理由只來幾天便離開，於是我提早數天到來，一個人沒頭緒到哪兒遊玩。翻看社交平台，碰巧看到朋友越過高山越過谷到策馬特，為的是欣賞馬特洪峰「黃金日出」。沒見識的我，當時才知道馬特洪峰就是瑞士三角朱古力上的標誌。日出時，金黃色的曙光從山峰投射到山下，非常壯觀。 聽說看到「黃金日出」並不容易，因為一定要天朗氣清，而且馬特洪峰高4,478米，即使天氣晴朗，山峰也經常給雲霧覆蓋，要窺其真身要視乎運氣。幸而，7年前我只留3日2夜，臨離開前終於欣賞到。每當一個人看到美景，心想如果喜愛攝影的丈夫同行多好，然後拿起手機致電給他說：「有機會一定要同你來呢度！」

這句「有機會」，一說便是7年，當然中間經歷疫情不能旅遊，但復常後我總有不同藉口，沒有時間、沒有銀両、太過疲累，因這因那，始終沒有實現。及至近年看到一些夫妻朋友，另一半突然因意外或疾病離開，留下的總會感嘆對逝者的許多承諾仍未兌現，以為來日方長，怎料遇到遽變？想實現都再也沒機會了。 我想，人類的承諾有時很廉價，最簡單在街上遇到很久不見的朋友，都會隨口拋下一句：「得閒飲茶」，但那只是應酬式口號，餐茶永遠不會飲。我不想跟丈夫的相處也變成泛泛之交，因此一直找尋機會實現承諾，終於等到英國獎學金之旅，可順道去瑞士。雖說3月不是好季節，放晴的機會相對較低，但我儘管一試。從英國到策馬特，中途遇上飛機延誤，火車故障，我倆花了10小時，深夜才到埗。

或許馬特洪峰都知道我今次是實現承諾之旅，結果遇上整個三月最晴朗的一天，在零下4度觀看到藍天下的「黃金日出」，雙重感動，一是拍到美景，二是我沒有辜負丈夫。 完成心願後，丈夫笑問我有沒有下個承諾？我笑說不敢輕易承諾了。一切隨心，人生會更輕鬆。