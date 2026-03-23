務實應對學齡人口持續下跌的挑戰

上周一，筆者應邀出席假香港城市大學舉行的「WeTech Academy 校長AI公開課 x AI百校行」及「騰訊人工智能青少年教育平台港澳AIGC版發佈會」。難得遇到數以百計的校長，大家除了討論倡納人工智能的機遇外，還談到出生率下降為學界所帶來的挑戰。

教育局近日公布，下學年有15所公營小學因收生不達標而未獲批開辦資助小一班級。冷靜分析，這正是人口結構變化下的必然結果。從教育局推出的眾多措施中，合併與整合資源是保障學生學習質素的最佳出路。這一點，值得我們從廿一世紀教育的角度再作深思。在今天的世界，教育早已不再是「有課室、有老師」便足夠。面向廿一世紀，學生需要的是跨學科的知識、人工智能素養與技能，以及面對全球化社會的競爭力。小規模學校雖然有其溫情，但在資源有限的情況下，在專業師資、課程選擇與設施配套均欠缺彈性。相反，規模較大的學校能更有效地整合資源和人手，在校內更大力度推廣數字教育、人工智能、媒體素養，提供更多樣化的活動，讓學生有更多元的發展機會。的確，若只以「1+1=1」的方式合併，效果未必理想，必須確保合併後的學校具備一定規模與質素，才能真正惠及學生。無可否認，學校合併確實會引發部分社區居民或校友關心母校文化和歷史會否隨之流逝。然而，我們亦可將合併視為一種「傳承」與「再生」，而非「終結」。縱使合併過程中難免伴隨情感上的不捨，但教育不應該守舊，而應該面向未來。