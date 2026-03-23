可靠資訊亟待保護

上星期TVB推出連番新猷，加強為觀眾和客戶提供服務，當中令自己非常振奮的是TVB+手機應用程式的推出。TVB新聞台滲透率一向高，每星期接觸了全港大部分市民，新程式的推出令到內容更多，使用更方便，而且能夠做到互動。 TVB+和新聞台原有的手機程式名稱不同，寓意有兩重。首先是不單集中報道新聞，同時有專欄、資訊和民調，範圍更廣，所以要有+號。新手機程式還添加不少功能，包括聽聲、留言等，觀眾在任何地方都可以上網應用，在家可以用智能電視投屏，既有看大氣電波免費電視的效果，享受的功能更加完備。

由於多了不少內容，TVB+增加了不少人工智能應用的場景，譬如用主播聲紋制作的專欄內容導航和畫音片段，在電視新聞全真人製作外提供多一個選擇。 科技帶來創新，在硬件和軟件的配合下，內容仍然是王。早前在飯局與專業人士交流人工智能的應用，談到人工智能受資料來源的真確性影響，有時模型會在沒有語料下自行杜撰內容。假內容用作娛樂可能無傷大雅，如果提供的答案是用於實際生活，後果可以非常嚴重。有了這個考慮，大家在使用人工智能時，都會同時要求提供參考的諮詢內容。

隨著人工智能訓練的頻繁，預料內容成為重要資源，然而，作為提供適時資訊的新聞機構，長期都無法回收生產內容的成本，令新聞機構出現營養不良，發展萎靡的慘況。當網上資訊由娛樂主導變成實用主導，素材和答案構成日益複雜化下，可靠有公信力的內容是否可以獲得合理的回報，令採集工作得以持續呢？內容確認又會否成為商機呢？這些都成為逼切的課題，需要不同持份者的思考，以及當局在知識產權保護有更主動和建議性的倡議來推動。