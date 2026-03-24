《光之帝國》：光照不到的黑暗秘密

由世界頂尖的夢幻團隊Dream Team—韓國國立劇團與法國奧爾良國家戲劇中心聯合製作、威尼斯影后文素利和南韓一線演員池炫俊主演、改編自被譽為韓國卡夫卡的當代作家金英夏小說的戲劇《光之帝國》在2016年分別在南韓及法國首演，十年後原班人馬在香港藝術節2026上演，門票一早被搶光了。 我抱着朝聖心情去看《光之帝國》，此劇開始時，演員圍坐在桌子旁，像日常生活般平靜無波。巨大屏幕播映首爾冷漠而繁榮的大都巿生活，間中加插北韓天真無邪的七彩卡通片，營造荒誕的感覺。起初的節奏緩慢，令我甚至感到有點沉悶。

貌似平凡的生活只是幌子。男主角（池炫俊飾）從北韓潛入南韓20年，以假身份掩蓋間諜真身，結婚生子。一個人被分割成兩個身份，正如一個韓國被分割成兩個世界！在毫無先兆的情況下，他突然收到指令，迫令他在24小時內返回「故鄉」，20年的虛假人生，濃縮在24小時內，像計時炸彈般真爆炸。 他究竟是誰？何處是故鄕？留，還是走？背叛妻子？還是背叛國家？他被拉扯着，痛苦萬分，決定向同床共枕多年的妻子坦白，獲得狠心而冷酷的答案：「你走吧！」對文素利飾演的妻子來說，枕邊人原來是熟悉的陌生人，秘密毒害親密。丈夫服從國家，就是背叛妻兒。整個劇是關於身份危機，帶來的撕裂和矛盾。

洶湧的愛恨波濤，像毀滅性的熾熱洪流，破土而出，一如睡火山爆發了。 文素利、池炫俊等南韓演員的演出，和法國導演阿瑟．諾士謝爾（Arthur Nauzyciel）的導演方向，令我耳目一新，以及深受震撼。演後藝人談，同樣令我對他們的專業及投入度極為佩服。他們對戲劇的那一團火，恆久不滅，文素利帶笑說：「我喜歡戲劇比電影多一點，我要演到八十歲呢！」 人生朝露，藝術千秋！向普世而永恆的戲劇致敬！！