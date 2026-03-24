織女有夢 共編關愛社區

「想不到大家竟然這麼喜歡我們的鈎織作品，雖然製作過程不容易，但卻感到非常開心和有滿足感！」核心籌委義工惠貞總結早前在商場市集擺攤位的感受。由香港聖公會竹園馬田法政牧師長者綜合服務中心推行的「竹織耆園」計劃(註)，積極發掘患有認知障礙症的長者及其照顧者的各種潛質，鼓勵他們參與多元化活動小組，一展所長，有助延緩腦部退化及加強他們與社區的連結。

計劃組織了不少自務小組，包括認知訓練小組、運動班組等，其中鈎織小組深受街坊歡迎，時常有護老者陪同患有認知障礙症的長者參與活動，過程中盡見親情及默契。義工與參加者精心製作多樣化的鈎織物品，並不時將成品贈送給區內長者，有口皆碑，品牌「竹織物語」亦因而誕生，更於2025年10月首次亮相商場市集，與社區人士分享長者們的心血結晶。計劃另一位核心籌委義工靜君補充，「我發現其實每位『織女』街坊都深具潛力，只要略為提點，例如指導他們如何計算針步及尺寸，很快便上手。」