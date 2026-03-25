中東因為美以突襲伊朗弄得風雲驟變，油價急升令地緣政治風險向全球擴散，倚賴進口石油的亞洲區影響更大。原油價格在經歷一段時間高企後，開始影響成品油價，航空公司早前陸續宣布增收燃油附加費，計劃復活節外遊的市民，可能就要應變。 油價上升令機票價格上升，就算短途航班都受影響，加上中東局勢影響區內交通，旅遊業界預期，復活節更多人傾向短途旅遊，又或者返回內地。無綫新聞日前就報道，下月長假期內地高鐵一票難求，如果戰事持續，估計內地旅遊業會旺上加旺。

港人近年北上成風，交通方便是很大誘因，高鐵香港段接連全國後，港人要北上旅遊，平、靚、正選擇大增。上星期成都電視台來港交流，當地港商投資不少，自從高鐵貫通後，港人到此一遊有增無已。成都本身有不少吃喝玩樂的場所，鄰近遊樂山大佛等景點又很方便。很少人留意到成都是全國最喜歡唱廣東歌的地方，當地人對香港的歌唱節目都很有興趣。當年香港為應否興建高鐵有過不少爭議，甚至擔心會成為大白象，最後決定由政府出資興建再交由港鐵營運，結果現在生意好得大大超出預期。

港人北上成風，高鐵一票難求，不排除有部分人會留港過節，加上內地人坐飛機旅遊的成本增加，相信到港澳遊覽的興趣會上升，上半年訪港旅客應該會樂觀。 香港一向以安全見稱，國家在全球影響力上升，這個優勢更形突出，福地之說實至名歸，期望本地的餐飲以至酒店行業，能夠在第2季在全球不確定環境下，能夠逆流而上做好生意。