伊朗戰爭：現實與理論

兩周前，筆者在本欄提出即使特朗普於開戰數周後宣稱美國已達成了其軍事目標，決定班師回府，筆者一點也不會感到驚訝——戰爭循目前方向發展，本屬可能範圍之內，但歸根究柢不是特朗普或美國不濟，而是現代戰爭的本質以及西方戰略的局限性使然。 一開始特朗普豪言戰爭目標是實現伊朗政權更迭，令人們以為如空襲未能達到此目標，特朗普將會發動地面戰，因而現在戰爭進入第四周，評論便指戰爭已泥沼化——儘管特朗普現在是大失面子，但連地面戰都沒有展開，又哪裡來「泥沼化」？

事實上，美國在越戰失敗後痛定思痛，過程中重新發現了克勞塞維茲(Clausewitz)，令「戰爭不過是政治通過其他手段的延續」成為了金句，但說穿了美國只是重新認清了這事實而已，並沒有說找到了解決方法，其戰爭模式依然是以軍事戰爭(warfare)為主——從來沒有人說在軍事上勝利便代表政治上勝利，特朗普對此也心知肚明，只是美國在伊拉克和阿富汗功敗垂成，連「反叛亂作戰」理論也用上了都無濟於事，明顯是西方對此也沒解。 筆者在2001年負笈到英國研究戰略，滿以為西方軍事力量傲視全球，對此問題必然有其獨特觀念或理論，殊不知竟然異常稀缺，令筆者甚感詫異，不過這亦成為了筆者研究的出發點。

另一方面，西方特別是美國打仗的一大特徵是傾向「戰爭時戰爭」，外交傾向只在開戰前或戰爭結束後進行。不過在特朗普的「特式談判術」的影響下，這個傳統似乎也漸漸被打破，開始出現邊打邊談、打打談談的情況，有助提早結束戰事。 在目前戰事延長下，「史詩之怒」也不得不息怒，但特朗普慣常不顧顏面、出爾反爾的做法，反而有助增加其選項，而「特式談判術」甚至「川普總會退縮」(Trump Always Chickens Out, TACO)也有助特朗普止蝕或班師回府。