筆者最近看了曾鈺成著《矛盾集》一書之「古音格律」篇，加深對粵劇的認識。知道用小調音階la(大調音階的第六音)結束，多是悲涼、憂鬱的調子，如紅線女名曲《紅燭淚》。曾先生指出，以粵音朗讀古詩詞可達到的效果，用普通話演繹便失去。這不是偶然現象，而是由於粵語較符合詩詞格律的設計目的。詩詞格律是以中古漢音為基礎，粵音的聲調跟中古漢語十分接近，用粵語學習詩詞會比較合適。筆者即時想起杜甫名句「少陵野老吞聲哭，春日潛行曲江曲」，用粵語唸完全押韻。

我去年3月23 日出席香港公共圖書館舉辦的「文學月會」，由中大中國語言及文學系語文研究中心郭必之教授主講《十九世紀廣州粵語音系的重建及其演變》。在問答環節，一位年邁的出席者提出「粵語是文化延續的一種」，郭教授表示同意。

以粵語唱出的廣府大戲——粵曲，深受省港澳知音者歡迎，更流傳至海外，甚至遠至古巴。香港與大灣區文化藝術活動陸續展開，粵劇為最多參與的劇種。前年1月30日西九戲曲中心大劇院有一個《粵港澳大灣區名曲展繽紛》演出。闊別香港歌迷4年的琵琶歌唱家陳玲玉首次公開演唱粵曲《南唐殘夢》。她為了粵劇傳承，遇上好的苗子，不辭辛勞，收之為徒，傳授曲藝。她說：「文藝生命是存在於群眾生活之間，現時人在說『非遺文化』，如何傳承，其實要在群眾之間傳揚保留。」西九的戲曲中心的茶館劇場經常推出「粵樂茶韻」，由茶館新星劇團演出。觀眾可以邊品茶，邊看戲。這是粵劇文化的新體驗。