早於兩周前在鑽石山荷里活廣場參加了一個「趁墟做老闆」的活動，主禮嘉賓是貿發局主席馬時亨先生，但見他氣定神閒站在台上跟一眾中學生講點解要做老闆，做老闆有什麼好處，並一語道破「工字不出頭」，但他語重心長說：「做老闆固然享受到好多好處，例如自由度大，但絕不簡單。創業需要資金、周詳計劃、市場觸覺、優質產品及優秀團隊，並非一時衝動。即使失敗，也要有東山再起的勇氣。」

筆者過去十多年來都有參與這個營商活動，觀察所得正好是給予同學們體驗營商實戰機會，從中了解自己是否適合創業。近年內地創業氣氛濃烈，年輕人畢業幾年之後，就下海做生意，所以更加期望香港未來能湧現更多具創意與活力的年輕企業家，為香港經濟注入新動力，正如發起「學校起動」計劃基金會委員會主席吳天海說︰「機會留給有準備的人，透過活動助同學提升領導才能，既要創新，也要懂得凝聚團隊，培養企業家思維。」