難辨「中成藥」或「保健品」？拆解最新中醫藥健康素養評估

走進藥房，貨架上擺滿各式各樣標榜「天然草本」的產品，但你可知道哪些是真正具療效的中成藥，哪些只是一般輔助性的保健品？ 根據最新一份全港中醫藥健康素養調查揭示，超過40%受訪市民無法分辨兩者分別，近三分一人更不清楚如何索取具法律效力的中醫病假紙。這些知識盲點看似微小，卻可能影響日常健康決策。究竟香港人的中醫藥認知水平如何？以下為你拆解這份最新評估報告！ 何謂「中醫藥評估素養」？

或許你會想問，何謂「中醫藥評估素養」，對大眾來說有何重要指標？其實根據世界衛生組織定義，健康素養是指個人獲取、理解、判斷及應用健康資訊的能力，具備健康素養可更有效理解及運用健康資訊，從而自主管理疾病、提升治療依從性及降低患病風險。那麼，如果全民健康素養水平有效提高，市民便會主動採取健康生活方式，並積極參與社區健康促進活動，從而提升整體人口健康水平，更有助減輕公共醫療系統的壓力。因此，「中醫藥健康素養」就是指市民能否正確理解中醫藥的基本理念、治療方法、生活方式等等。

難辨「中成藥」與「保健品」？

了解「中醫藥評估素養」之後，筆者想問，你分得清中成藥和保健品嗎？中醫藥管理委員會列明了詳細指引，除了成分之外，《中醫藥條例》定義的「中成藥」，必須按相關條例要求符合安全，品質及成效，並經註冊後才可在港銷售。 原來最新研究發現，超過40％受訪市民無法分辨兩者分別。調查訪問了800名市民，結果顯示整體素養水平屬中等，即100分滿分計平均得分69.8分。雖然超過85%市民懂得運用中醫的健康建議改善身體狀況，但仍有近三分一人不清楚如何取得具法律效力的中醫病假紙，更有超過四分一人不了解中醫服務的投訴機制。

跨界協作提升公眾認知

要提升市民的中醫藥素養，不只能單靠宣傳單張。研究報告建議，要從具明確公共健康需求的領域入手，以精神健康作為切入點。政府推動中醫參與精神健康服務，例如可以在地區康健中心的「健康心靈先導計劃」中，為輕中度患者提供中醫治療，與現有的心理輔導服務互相配合。這樣有助提升市民對中醫的認知和信心，更能減輕醫療系統負荷，為其他領域的跨專業協作建立範例。 校園、社區教育中醫知識 要全面提升市民的中醫藥健康素養，報告建議校園和社區雙管齊下。研究建議將「香港中醫藥文化節」列為年度恆常活動，並以「需求導向」和「體驗為本」作為設計原則，配合中醫藥健康素養調查工具評估成效，讓市民透過互動體驗真正感受到中醫藥的實用價值。與此同時，報告建議中醫與教育界別加強跨界合作，讓學童及青少年從小建立正確認知，避免日後被市場上的產品誤導。

最新中醫藥研究報告

團結香港基金轄下公共政策研究院，於今年一月發布的《把脈 轉型 躍升：以中醫藥素養驅動跨界合作新局》研究報告，讓公眾了解到中醫藥健康素養