歷史上發生的事物從來不會重覆，但西諺有言：「歷史永遠在重覆(history always repeats itself)。」這兩句表面看似矛盾，但其實是指類似的情況雖然在實質上不同，但有其相似性質，例如古代打仗是用箭及矛，今天是用槍炮及火箭無人機，但打仗的性質不變。
中國人早已知道這種事件的重覆性，更知道這是與天上星宿的遁環有關，這就是中國「大玄空」之曆法。這套曆法基於天上星宿之會合，最大的基數是三萬六千年，這遠遠超過人類已知的歷史，而另一個基於土星木星相會為基礎計算出來的「大玄空」數為796年，因為土木相會不會像曆法一樣有規律的二十年一次。有時會是十九年多、有時是二十多年，所以這「大玄空」數往往會有六十年內的偏差。
公元1096年，西歐為阻止各國之間的內鬥，便在天主教旗下以「阿拉伯人不准許基督徒到聖城朝拜」為借口，發動十字軍，在此年攻佔耶路撒冷，並屠殺城內回教徒及猶太人(因為猶太人出賣耶穌，導致祂被釘十字架)，他們更在黎凡特(Levant，包括今日以色列、約旦、黎巴嫩、巴勒斯坦及部分敍利亞、伊拉克、土耳其及庫爾克斯坦地區)，建立四個歐洲殖民的國家，這些國家對四周阿拉伯人地區四處攻伐，直到歐洲人不再支持他們，在1291年最後一個據點阿卡(Acre)被攻陷而止。
1948年在歐美支持下，以色列在巴勒斯坦橫空出世，在打敗周邊國家後，成為中東小霸王，而今天已有人提出「猶太復國主義者(Zionist)」，根據《舊約聖經》，以色列可以回復到昔日「黎凡特」的土地為國界，更有人希望引發「第三次世界大戰」絕世天劫(Armageddon)出現，耶穌便會第二次降臨，人類會死剩他們這批「神的子民」，死淨三份一的猶太人會轉信基督教，正如天主教雷蒙良柏克(Raymond Leo Burke、圖)樞機所說，是復國主義者把聖經內容扭曲去解釋他們殺人的合理性，今天的美以伊之戰，就是他們的宿願。
個人不相信這「異端」基督教及猶太教是天主的旨意，但天星上1948及1096相差815年，正是796年加一次十九年土木相會。
今日猶太人已立國七十多年，當年十字軍的國運只有196年，而以色列今日擁有原子彈，這故事的發展恐怕我們這一代也看不到結局。