歷史上發生的事物從來不會重覆，但西諺有言：「歷史永遠在重覆(history always repeats itself)。」這兩句表面看似矛盾，但其實是指類似的情況雖然在實質上不同，但有其相似性質，例如古代打仗是用箭及矛，今天是用槍炮及火箭無人機，但打仗的性質不變。

中國人早已知道這種事件的重覆性，更知道這是與天上星宿的遁環有關，這就是中國「大玄空」之曆法。這套曆法基於天上星宿之會合，最大的基數是三萬六千年，這遠遠超過人類已知的歷史，而另一個基於土星木星相會為基礎計算出來的「大玄空」數為796年，因為土木相會不會像曆法一樣有規律的二十年一次。有時會是十九年多、有時是二十多年，所以這「大玄空」數往往會有六十年內的偏差。