揹水一戰之後

認識的一位港漂金融精英，說起她小時候在西北農村的日常生活，清晨5時就得起床去打水，擔挑著兩桶共20公斤的井水從山下揹回山上的家，來回得走兩個小時。就是她把「揹水一戰」這個活動介紹給我。 香港扶貧組織「點滴是生命」舉辦的「揹水一戰2026」，今年遺憾地缺席了。這活動連續舉辦了十一年，參加者揹著四點八公升的水，沿著港島徑越野跑，親身感受缺水地區居民每天取水的艱辛，同時為柬埔寨和尼泊爾的偏遠村落籌款建水站、鋪水管、建學校。然而今年活動在風雨飄搖中被迫停辦。

對於這樣一個專注扶貧的慈善團體來說，這無疑是一次重創。「點滴是生命」在缺水的地方建水井、鋪水管，在貧困的村落建學校，在香港上門為獨居長者清潔家居。28年來，他們完成了超過七萬個項目，受惠人數超過五百萬。 「揹水一戰」意義正是讓習慣打開水龍頭就有水的香港人，用雙腳去體會每一滴水的重量。四點八公升，大約是八支大樽裝水。揹著它在山路上走十幾公里，汗水濕透衣衫，雙腳變得沉重——這正是來自缺水地區的朋友把這活動介紹給我的原因。如今活動雖然取消了，但那個樸素的初心沒有變。他們從不涉及宗教，所有善款收支均由會計師事務所嚴格審核，未來會以更透明、更公開的方式繼續服務社會。

一個組織是否值得信任，不在於一兩場誤會，而在於多年的堅持、七萬個項目的腳印、五百萬人的生命因為清潔食水而改變。活動可以取消，但愛心不應停步。今年的遺憾，希望明年能補足，期待著未來參加及支持「揹水一戰」，為慈善出一分綿力。