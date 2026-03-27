「野馬效應」源自一個寓言故事。在草原上，野馬被吸血蝙蝠叮咬，雖然失血量不足以致命，但野馬因恐懼與憤怒而狂奔，最終精疲力竭而死。心理學借此比喻人類的情緒反應，指出真正傷害我們的往往不是事件本身，而是我們過度的反應。

在職場裡，主管的一句批評或同事的一個不經意的眼神，可能讓人心裡翻騰不已。明明只是小小的意見，卻因為過度在意而陷入自我懷疑，甚至整天效率低落，這就是「野馬效應」。

在家庭中，有人在外受了委屈，回到家卻把怒氣發洩在伴侶或孩子身上。原本只是外界的一點摩擦，卻因錯位的情緒轉移，破壞了最親密的關係。這種「用別人的錯誤懲罰自己」的模式，正是「野馬效應」的核心。