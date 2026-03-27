TVB日前公布業績，7年來首次錄得股東應佔溢利，在經歷連串不可抗力的大事件和媒體生態大變下，作為本地創意工業的搖籃能夠重見曙光，開心高興之餘，多少有點仿如隔世之感。
疫情之後，香港營商環境大不同，媒體競爭日益激烈，按Admango數字，2025年整體廣告市場持平，數碼媒體在經過多年增長後，都出現個別發展，整體回落的狀況，電視市場能夠扭轉多年回落趨勢因此特別難得。
電視廣告收入能夠突圍而出，與年內有不少獲市場歡迎的作品帶動有關。TVB業績公布後，有記者在業績會上問《新聞女王 2》是否扭虧關鍵，會否出現過份倚賴單一作品的情況，主席許濤回應是公司一年廣告收入是10位數字，任何一個作節目的作用都不宜過份高估。《新聞女王》系列成功的重要性在於說明當市場可供觀賞的產品大增下，製作更加重質不重量，爆品能夠產生的效益遠超一般作品。
過去幾年，公司陸續不斷有成功作品，好像《無窮之路》系列、《中年好聲音》系列，長青皇牌《東張西望》，單講2025年又有《女神配對計劃》，今年會再開新一季節目。2026年，即將排播的《正義女神》在平台播出口碑與觀看俱佳，已經研究開新一季，還有未正推出的《魔音女團》，客戶反應十分正面。《魔音女團》採取了社媒預熱，電視引爆的模式，效果已經呈現，這些都是很好的嘗試，客戶都樂於支持。
東西方關係近年變得緊張，有人把經貿全球化修訂為半球化，然而香港仍然是中外媒體競爭的擂台，無論是西方的影視娛樂以至數碼媒體，抑或是內地的社交平台都來分一杯羮，令本地媒體生存空間日益狹窄。本地的影視娛樂以至流行文化要繼續維持一席位，以有限的資源持續制作出爆品可能已成為必要的生存條件。