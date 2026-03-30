無看電視 有看TVB

上周舉行的TVB業績記者會，公布了兩項引起外界興起的消息，一、是經過多年虧損後，集團成功扭虧為盈；二、是公司會把名稱由電視廣播有限公司(Television Broadcasting Limited)，改為無綫集團有限公司(TVB Limited)。公司在經營重納正軌的時刻作出易名的重大決定，在未來發展策略具有深刻的意義。 經營接近60年的TVB易名，是合乎人心，也是順應潮流的做法。電視廣播公司啟播以來，市民習慣以電視的英文簡稱TVB作為日常名稱，又或者以當年以大氣電波傳輸的科技優勢稱為無綫，官方名字反而相對陌生。在大中華以至全球華人社區情況同樣明顯，所以更換的「新」名其實比「舊」名更為公眾熟悉。

歷史悠久的企業改用簡稱為官稱的先例不少，當中往往代表經營範圍及策略的開拓。最為港人熟悉的是香港上海滙豐銀行逐步蛻變為滙豐控股集團(HSBC Group)，標示著公司由起源地不斷擴張，走向全球，以及業務由單純的存貸服務走向投資、理財、保險等不同領域。 TVB多年來不斷創新，持續開拓不同的傳播渠道和市場，業務由香港免費電視為主，拓展至串流平台、社交媒體，藝人代言等。很多不是慣性看電視的受眾，其實一早已透過網絡或短片平台與TVB頻密接觸，令公司影響力不斷滲透，傳播力有增無已。新名稱正反映了未來發展的無限可能，不再局限於電視。

TVB是全球產量最高的媒體機構之一，憑著數量龐大的藝人和製作團隊，持續生產大量華語內容，並由此產生大量知識產權(IP)，這幾項核心競爭力將把集團打造為多平台綜合娛樂公司。現時TVB是全球國際都會香港收視最高的電視台，黃金時間收視高達20點，一星期可以接觸五、六百萬人，等如全港大部分市民。如此強勁的收視率足以傲視全球電視，足以在短時間引爆強大的宣傳效果。在這個有力基礎上，新策略會透過使用人工智能等不同嶄新科技，強化在網絡媒體、社交平台、藝人代言、IP授權和實體活動的經營，以應對全球化的媒體挑戰。

作為本地流行文化最重要參與者之一，明白到世界潮流，順之則昌，未來必須擁抱科技，改名標誌承先啟後的新階段。從今之後，如果有人說他無看電視，他仍然可以是尊重的觀眾和粉絲，最重要是有看TVB就可以了。