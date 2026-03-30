筆者和勞工處處長許澤森

早前，認識多年的勞工處處長許澤森親臨大埔區議會會議，筆者當然好好把握機會，向他反映有關勞工/就業課題的意見。香港最新的就業市場呈現出失業率持續改善，薪酬增長乏力及人口老化加劇的複雜局面。雖然整體就業情況有所好轉，但不同行業和人群的收入差距以及人口結構帶來的長期挑戰，依然嚴峻！當前就業市場最大的亮點，是失業率持續改善，最新3.8%的水平比上一周期下降了0.1個百分點，尤其是在之前受疫情衝擊最嚴重的零售業、住宿服務業和地產及上蓋工程業，失業率錄得較明顯的跌幅。儘管失業率向好，但就業市場仍面臨兩大深層次挑戰。

一份權威報告指出，高達35%的香港專業人士(具消費力的群組)在過去一年經歷凍薪，7%的人甚至被減薪！「跳槽」才有「錢途」，加薪超過10%的人中，有50%是通過「跳槽」實現的。這表明在職員工的議價能力較弱。企業在加薪上轉趨保守，主要是利用人工智能提升效率以及更多聘請自由工作者(正符合年輕人較偏好的工作模式)或合約制員工來控制薪酬開支。在人口結構上，香港年齡中位數已高達47歲，總勞動人口難免下降。女性人口(405萬)，遠超男性(335萬)；如何提高女性的勞動參與率，將是未來補充勞動力，應對老齡化的關鍵之一。

整體而言，香港最新就業情況可以用「基本向好，挑戰不絕」來概括。積極的一面，是失業率持續下降，特別是與旅遊和基建相關的行業，復甦勢頭明顯，為經濟發展提供了支撐。挑戰的一面則更加突出：薪酬增長停滯、結構性失業壓力(如AI衝擊)、人口老齡化導致的勞動力萎縮，都構成了不容忽視的深層矛盾。對求職者而言，這是一個危中有機的市場；通過內部晉升加薪變得困難，但藉「跳槽」或轉向朝陽行業，仍可望有不俗的收入提升空間！