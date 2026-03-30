我問10個打工仔：「你鍾唔鍾意交稅？」，我頗肯定10個都會答：「唔鍾意！」但凡事總有例外，我最近遇上欣然接受交稅的群體，因為那是肯定能力及自我價值的表現。

說的不是一般打工仔，而是因身體限制，四肢動彈不得，或心理障礙不能與人正常溝通的朋友，透過遙距「駕駛」機械人，在咖啡店內做侍應，把不可能變成可能，投入職場。

我月初主持「無限亮」國際研討會時，認識了東京著名咖啡店Cafe Dawn的推手，Ory研究所全球部門項目主管Anna Maria Juul ，她還帶來名為「OriHime 機械人」來到香港。她說，「Hime」日文即「姬」，也是每年七夕與「牛郎」相見的「織女」，珍惜每次與人溝通的機會，很有意思。