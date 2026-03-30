我問10個打工仔：「你鍾唔鍾意交稅？」，我頗肯定10個都會答：「唔鍾意！」但凡事總有例外，我最近遇上欣然接受交稅的群體，因為那是肯定能力及自我價值的表現。
說的不是一般打工仔，而是因身體限制，四肢動彈不得，或心理障礙不能與人正常溝通的朋友，透過遙距「駕駛」機械人，在咖啡店內做侍應，把不可能變成可能，投入職場。
我月初主持「無限亮」國際研討會時，認識了東京著名咖啡店Cafe Dawn的推手，Ory研究所全球部門項目主管Anna Maria Juul ，她還帶來名為「OriHime 機械人」來到香港。她說，「Hime」日文即「姬」，也是每年七夕與「牛郎」相見的「織女」，珍惜每次與人溝通的機會，很有意思。
她說，殘疾朋友擔任「駕駛員」時，眼球只要細微移動，便可操控熒幕指令。他們望著某個按鈕，例如「前進」或「鞠躬」超過一秒，系統便會判斷為「點擊」。「駕駛員」即使遠在北海道，甚至世界任何角落的醫院，躺在病床上，也可遙距機械人在東京工作，包括捧餐，招呼客人，「OriHime」當日即場用英文及日文與我交流。咖啡店開業5年，每年接待約60萬客戶，平均每天1,600個客人，在經濟寒冬有如此客量，實在令人羨慕。
我邊聽分享邊入神，因為我近年主持過不同研討會，大多探討機械人或AI如何取代人類，或人類抵抗洪流掌管機械人等排他自high概念，但其實人機可更好融合，發揮無限可能。
常言道科技令人際疏離，但Cafe Dawn做到真誠的人際聯繫，不受制於物理距離。機械人協助殘疾朋友「走出來」，減低孤獨感，重新定義自己。在那個工作間，「駕駛員」不是被照顧的「病人」，而是有能力賺取薪金，有資格納稅的「店員」。
我好奇，香港能否複製這種營運模式？Maria坦言有不同的考慮，因為該咖啡廳屬其研究所的實驗場所之一，還有投入的創新科技、文化差異、勞工保障及福利因素，都要一併研究。
我想，還有一個考慮，就是客人是否接受。面對未知之數，下次遊日時，我還是親身到餐廳交杯「咖啡稅」，用胃口及雙腳支持共融。