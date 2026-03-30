簡慧敏議員「立法會『兩會精神』分享會」發言稿

作為立法會司法及法律事務委員會主席，我觀察到「十五五」規劃對香港在國家對外開放中更好發揮作用的法律角度有明確要求，我就從法律角度可做甚麼分享一下觀察。 1. 深化國際法律及解決爭議服務中心【1】； 2. 支持香港深度參與高質量共建「一帶一路」，發揮專業服務優勢協助企業「走出」【2】。 法治是香港的「金漆招牌」，我們的「法治指數」去年在全球143個國家和地區中排24【3】，整體分數不變，與排名22和23的國家相同。香港排名維持高位，並繼續領先於個別不時無理批評香港法治和人權狀況的歐美國家【4】。

我認為在「硬件上」，香港應該以國際調解院、亞投行擬在港設立辦事處，及國際統一私法協會(UNIDROIT)亞太地區聯絡辦等落戶香港為契機，繼續深化民間的國際交往合作。期望政府加快香港國際法律事務大樓興建，在國際調解院旁，以便落戶香港的國際組織及機構盡快進駐。 此外，律政司司長日前外訪上海、杭州和南京，在「軟件上」推動多方與香港在法律服務、法律人才培訓等領域的合作。我相信香港法律服務的優勢，絕對有能力協助內地企業一起「走出去」，一起「做大個餅」。