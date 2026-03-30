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新聞
出版：2026-Mar-30 17:21
更新：2026-Mar-30 17:21
來論

簡慧敏議員「立法會『兩會精神』分享會」發言稿

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簡慧敏議員「立法會『兩會精神』分享會」發言稿

簡慧敏議員「立法會『兩會精神』分享會」發言稿

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作為立法會司法及法律事務委員會主席，我觀察到「十五五」規劃對香港在國家對外開放中更好發揮作用的法律角度有明確要求，我就從法律角度可做甚麼分享一下觀察。

1. 深化國際法律及解決爭議服務中心【1】；

2. 支持香港深度參與高質量共建「一帶一路」，發揮專業服務優勢協助企業「走出」【2】。

法治是香港的「金漆招牌」，我們的「法治指數」去年在全球143個國家和地區中排24【3】，整體分數不變，與排名22和23的國家相同。香港排名維持高位，並繼續領先於個別不時無理批評香港法治和人權狀況的歐美國家【4】。

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我認為在「硬件上」，香港應該以國際調解院、亞投行擬在港設立辦事處，及國際統一私法協會(UNIDROIT)亞太地區聯絡辦等落戶香港為契機，繼續深化民間的國際交往合作。期望政府加快香港國際法律事務大樓興建，在國際調解院旁，以便落戶香港的國際組織及機構盡快進駐。

此外，律政司司長日前外訪上海、杭州和南京，在「軟件上」推動多方與香港在法律服務、法律人才培訓等領域的合作。我相信香港法律服務的優勢，絕對有能力協助內地企業一起「走出去」，一起「做大個餅」。

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【1】支持港澳鞏固提升競爭優勢

【2】支持港澳更好融入和服務國家發展大局

【3】政府指香港在東亞及太平洋地區繼續排名第六，並在全球143個國家和地區中位列24，整體分數(0.72)不變，與排名2223的國家相同，大部分領域的得分只是輕微調整。香港的排名維持高位，並繼續領先於個別不時無理批評香港法治和人權狀況的歐美國家。

https://www.info.gov.hk/gia/general/202510/28/P2025102800624.htm 政府新聞網

【4】政府指香港在「一國兩制」下，是全球唯一的中英雙語普通法司法管轄區，法律制度公正完善，與國際高度接軌，具備大量國際經驗豐富的法律專業人才。香港的法治建設依然堅固穩定，其優良法治一直備受國際社會廣泛認同和尊重。

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