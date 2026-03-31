執筆當天早上，見新聞報道國務院任命謝小華為政制及內地事務局局長，及後更觀看特首陪同新局長出席記者會，席間有兩位記者問及謝局長持有18個物業，會不會帶頭投資北都等的問題，頗有嘲諷味道，當晚不同KOL也就這問題大加嘲諷。本人只能「倒抽一口涼氣」，在此講兩句。

老實說，現在香港實體經濟不景，政治氣候較以往緊張，地緣政治局勢令香港百物騰貴，有機會唔「串」下你哋班高官實在氣難下。但公道講，一位退休D8高官，坐擁如此多「硬通貨」，早早財務自由，她需要再重新進入熱廚房來趟這一輪渾水嗎？除了希望還趁有用之年貢獻香港，「做翻啲嘢」，我諗唔到點解。我認為大眾應該更正面地看待這個任命，由一位熟悉政務官體制的資深政務官去編寫香港首份5年規劃，總比之前傳的兩位武官為好吧？一陣人家任命武官，你哋又會講武官治港，這次也可算是用人惟才，不是用人惟親吧。