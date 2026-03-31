執筆當天早上，見新聞報道國務院任命謝小華為政制及內地事務局局長，及後更觀看特首陪同新局長出席記者會，席間有兩位記者問及謝局長持有18個物業，會不會帶頭投資北都等的問題，頗有嘲諷味道，當晚不同KOL也就這問題大加嘲諷。本人只能「倒抽一口涼氣」，在此講兩句。
老實說，現在香港實體經濟不景，政治氣候較以往緊張，地緣政治局勢令香港百物騰貴，有機會唔「串」下你哋班高官實在氣難下。但公道講，一位退休D8高官，坐擁如此多「硬通貨」，早早財務自由，她需要再重新進入熱廚房來趟這一輪渾水嗎？除了希望還趁有用之年貢獻香港，「做翻啲嘢」，我諗唔到點解。我認為大眾應該更正面地看待這個任命，由一位熟悉政務官體制的資深政務官去編寫香港首份5年規劃，總比之前傳的兩位武官為好吧？一陣人家任命武官，你哋又會講武官治港，這次也可算是用人惟才，不是用人惟親吧。
香港一向也是十分「有趣」的地方，憎人富貴厭人貧，我們抱擁國際多元同時又極端保守，我們崇尚資本主義同時又極度情感氾濫富有同情心。我們絕大部分人也希望買樓致富，成就人生階梯，曾幾何時香港人以「物業多寡」來區分成功與否的惟一準則，今有一「超成功」局長自投羅網重奔「熱廚房」，縱使不拍手叫好，也不至於要好像現在一樣「大開汽水喝倒采」。難道我們要一個敗家敗業家住簡樸房的專業人士來當我們的局長才能滿意？小心劣幣驅逐良幣。
本人絕不認識謝局長或有任何潛在利益，純粹講句公道說話，最後最重要的是人家已經白字黑紙申報，請相信既定機制，從事財金人士皆知，要隱藏財富遠比申報容易，大家好好珍惜我們的申報制度。同時間，我們應該正面看待這位克勤克儉靠着樓市致富的謝局長，如果無記錯以前張司長也是一屆樓王，不用事無大小也高叫「官商勾結」，最怕最怕就是劣幣驅逐良幣。