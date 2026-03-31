劉野不是「流嘢」，好蹺值千金！

巴塞爾藝術展（Art Basel Hong Kong）以雷霆萬鈞之勢再度降臨香港，根據協議，香港是它唯一在亞洲舉行的地方，它吸引了世界著名的畫廊；以及博物館、收藏家、明星、名人、商賈等等雲集香港，挑選心頭好，或者行街街、亮亮相，以顯示身份和地位。今年入場人數比去年微升至91,500人。成交金額更是天文數字。根據初步消息，本屆最高價的藝術品是 Pace Gallery（佩斯畫廊）帶來的亞美迪歐·莫迪利亞尼（Amedeo Modigliani）的一幅小型女子頭像，預覽首日以超過1. 42億港幣（約合 1,330 萬美元）成交。意大利藉猶太裔畫家莫迪利亞尼（1884-1920）一生坎坷潦倒，35歲便因結核性腦膜炎英年早逝。在他逝世後兩天，妻子懷着他的第二個孩子追隨他跳樓而亡，凄美及傳奇性不下於梵高。百年之後的今天，他的血淚成為黃金。一幅小畫作都以億元成交，對於生前窮困的他，真是莫大諷刺。

另一幅在巴塞爾藝術展預覽首日大出風頭的，是世界級畫廊卓納（David Zwirner）以約2,743萬港幣（350 萬美元）售出的當代中國畫家劉野作品《白雪公主》。劉野（1962-）的畫價在二十年間瘋狂飈升。劉野的風格獨特，他筆下的小女孩，有比例誇張的圓頭圓臉，看似天真可愛，實則流露出成人般的憂鬱、孤獨和冷漠。他以極簡主義作布局，背景為大面積的單色塊（好易畫、真省力！）

劉野近年非常聰明地以一些家喻戶曉，卻又不會跳出來索取IP費的名女人，例如張愛玲、阮玲玉、周璇，甚至白雪公主等入畫。一幅《張愛玲》肖像，去年五月在北京嘉德拍賣行以4,225萬人民幣成交。張愛玲、阮玲玉、周璇和莫迪利亞尼一樣，都是一生坎坷的悲劇人物，劉野以極簡而非熟悉化的風格，重繪我們熟悉而複雜的悲劇人物，為自己帶來名利雙收的幸運人生。試想，如果，此畫不叫《白雪公主》，價值絕不一樣。可見名女人，哪管是童話人物，巿價值千金。