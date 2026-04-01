未踏入第二季，TVB即有新劇在內地掀起熱潮，由佘詩曼、周嘉洛等主演的法庭劇《正義女神》在內地平台播出，瞬間掀起追劇熱潮，本周香港開播收視成績非常亮麗，有演員受到觀眾激讚，估計這只是首階段反應，往後參演者的演出會獲得更多迴響和互動。
《正義女神》未播出前，平台、電視台和客戶都已抱有十足信心，港劇近年發展出的成功方程式，不是鬥製作、鬥大卡，而是要有特色、有港味，香港法制和內地不同，令法庭劇有很多創作空間，新劇以少年犯作為主軸，可以探討的題材會更豐富，同時更令內地觀眾感興趣。同一時間，隨著內地教育水平大幅提高和社會進步，公眾對法律相關題材很有興趣，今年內地都有很成功的法理劇，《正義女神》在不乏強手下能迅速贏來關注，突顯出港劇獨有的吸引力。
《正義女神》台前幕後班底有往績可證，劇集播出後先跑出的角色，是20宗在戲中審理案件中「高成彬天台殺人案」的14歲少年犯高成彬，演員劉倬昕的背景更引起了廣泛興趣，以「陰沉眼神殺」出位的她，中學時就讀名校拔萃女書院，除DSE以 Best 5 29分的佳績脫穎而出，7歲時更被驗證為資優生，被傳媒稱為學霸。2021年考入第31期TVB藝員訓練班，之後在J2節目《我要瞓鬥》中成功挑戰60小時不眠不休，勇奪冠軍並贏得10萬元獎金，可見是拚勁十足的搏殺一族。
聽看過劇集片段的同事說，戲中不少角色有看點，主角阿佘外，周嘉洛、蔣祖曼都有精采演出，必須一提是成為遺作的許紹雄，盡顯多年演戲功架，足以成為生平代表作。台前一班經驗豐富的演員，烘托出一班飾演少年犯的年輕參演者，在劇力和前輩的帶領下，這班年輕人都有令人驚喜的演出，作為本地演藝人搖籃的TVB，透過該劇可以說是取得大豐收。