未踏入第二季，TVB即有新劇在內地掀起熱潮，由佘詩曼、周嘉洛等主演的法庭劇《正義女神》在內地平台播出，瞬間掀起追劇熱潮，本周香港開播收視成績非常亮麗，有演員受到觀眾激讚，估計這只是首階段反應，往後參演者的演出會獲得更多迴響和互動。

《正義女神》未播出前，平台、電視台和客戶都已抱有十足信心，港劇近年發展出的成功方程式，不是鬥製作、鬥大卡，而是要有特色、有港味，香港法制和內地不同，令法庭劇有很多創作空間，新劇以少年犯作為主軸，可以探討的題材會更豐富，同時更令內地觀眾感興趣。同一時間，隨著內地教育水平大幅提高和社會進步，公眾對法律相關題材很有興趣，今年內地都有很成功的法理劇，《正義女神》在不乏強手下能迅速贏來關注，突顯出港劇獨有的吸引力。