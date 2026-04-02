法蘭西是文化大國，文化部長在內閣中排列第一。戴高樂時代的文化部長馬爾羅(Malaux)，是作家及公共知識分子。他於1965年作為戴高樂總統私人使節訪問中國，促成中法建交。他的多部作品都是以中國革命為背景和題材，為促進中法文化交流作出重大貢獻。在香港，響往法國文化者，大不乏人。

我在2024年3月25出席香港董事學會的講座後，順道參觀位於軒尼詩道的法國文化協會(Alliance Francaise de Hong Kong)，得悉在這個常被稱為「世界最大規模的非政府文化組織」的努力下，莫里哀的語言——法語，在全球發揚光大，並將這份對法語的熱愛，傳播至天涯海角，遠至蒙古。該協會秉承創始人的遠大志向，讓全球的人們得以在輕鬆的氣氛下，分享人文價值。