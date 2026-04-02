法蘭西是文化大國，文化部長在內閣中排列第一。戴高樂時代的文化部長馬爾羅(Malaux)，是作家及公共知識分子。他於1965年作為戴高樂總統私人使節訪問中國，促成中法建交。他的多部作品都是以中國革命為背景和題材，為促進中法文化交流作出重大貢獻。在香港，響往法國文化者，大不乏人。
我在2024年3月25出席香港董事學會的講座後，順道參觀位於軒尼詩道的法國文化協會(Alliance Francaise de Hong Kong)，得悉在這個常被稱為「世界最大規模的非政府文化組織」的努力下，莫里哀的語言——法語，在全球發揚光大，並將這份對法語的熱愛，傳播至天涯海角，遠至蒙古。該協會秉承創始人的遠大志向，讓全球的人們得以在輕鬆的氣氛下，分享人文價值。
香港法國文化協會在1953年成立，迄今和香港有七十二載的情緣。前年5月的法國五月藝術節就是歡慶成立七十周年的非凡歷程。為慶祝香港法協走過白金禧年，法協團隊藉獨家舉辦法國電影節，向港人介紹一連串精彩的法語電影。該協會出版的期刊在1988年以《東西譚》(Paroles)之名問世，時至今日已為忠實讀者視作必須參閱的讀物。《東西譚》基本上以法/中雙語出版，內容除了探討所有能使香港人感興趣的法國文化外，亦成為法國人認識香港和中國文化的橋樑。
來自法國的張雪婷(Christine Cappio)在1986年來到千里以外的香港，在香港培養出自己的藝術表達方式，並學懂粵語。她說：「香港每天都為我帶來靈感。」香港有不少文化藝術工作者到香港法協學習法語。著名影星狄龍，曾在此學習法語，持之以恆，並於2004年獲法國政府文化部頒發終身成就獎。
但願法國文化長存香江，與香港的情緣一直延續下去。
作者為資深銀行家、理大工商管理博士