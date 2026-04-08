儘管張凌赫飾演的謝征被嘲諷為「粉底液將軍」，但這位演員平日形象也只是個理工男生的模樣，脂粉味不重，更何況《逐玉》本身就是一齣架空歷史的古裝偶像劇，根本沒有觸碰到任何歷史，官媒又何須大驚小怪？且不說張凌赫身高190cm，拍攝時穿着30斤重的真甲，要做到如此神態悠閒也殊不容易。

大陸古裝劇《逐玉》熱播中外，男主角張凌赫飾演的謝征，因妝造過於白皙精緻，甚至在戰場拼殺後妝容依然不改，有輿論批評其為「粉底液將軍」。雖然劇集掀起爭議，但無改其熱播日韓台東南亞、衝上Netflix及愛奇藝冠軍的事實，甚至成為影視出海、文化輸出的案例，為大陸劇扳回一城。

官媒提到劇中男主角形象與大眾印象中的武將形象相去甚遠。中國武將當中歷來都存在智將、儒將，可不是所有將領皆是關羽張飛，就正如人稱「周郎」的周瑜相貌俊美、天資聰穎、精熟音律，難道也是「粉底液將軍」？事實上，男主角頭戴的雉雞翎頭飾，很可能就是參考周瑜的造型，該形象更被泰國的徵兵海報直接引用，可見在當地非常受落。

回到劇集本身，筆者發現目前不少大陸劇也是改編自晉江文學城的作品，令故事多少也有保證。最重要的是劇集有budget—─配角是有精心挑選過的，導演在40集裏也盡可能拍出美感。其實筆者好久沒有看大陸劇，看到劇集中的戰爭場面至少臨時演員充足，看起來不太寒酸，已覺得很不錯。數年前由木村拓哉、綾瀨遙主演的《傳奇與蝴蝶(The Legend & Butterfly)》，聲稱是斥資20億日圓的史詩式巨製，但電影中只用了一些頗為粗糙的CG，戰爭場面也只是盡量輕輕帶過，隨便來個出陣鏡頭再由旁述交代便算是打完仗，簡直是慘不忍睹。近來的《豐臣兄弟》更是budget欠奉，隨便叫幾個人從山洞走出來便當作是攻下了稻葉山城，連多請10個臨記也懶得，實在叫人無法接受。現在大陸劇仍能保持這種規模和水準，對日後衝出國際十分有利。