時隔數十載，再次走進校園是甚麼樣的感覺？中華基督教會譚李麗芬紀念中學在屯門區推行的友善社區學校計劃(註)，透過「開放校園」模式，以及動員在過往三期社區投資共享基金資助計劃所招募的長青義工，當中包括退休校長及教師，推行多元化社區課程及義工培訓，凝聚青少年、長者及街坊參與成為「友善社區大使」，建立互助互信的跨代支援網絡。
「一走進校園，便被學生們的青春活力所感染，感覺自己也年輕不少！」核心義工淑儀笑道。已退休的淑儀因緣際會下認識到計劃，而其活動的多樣性，以及與學生和街坊之間的愉快相處，讓她非常期待每一次參與義工服務和活動的機會，「自從參與計劃後，我的人生更多姿多彩，嘗試到很多新事物，例如玩布袋球、利用咖啡渣製作環保手工等，令我大開眼界。」
就讀中五的友善社區學校大使珈慧亦有同感，計劃促成了她與一班長者和社區人士的交流，從中互相學習和支持，對個人成長有莫大幫助，「這些都是難以從課本上獲得的人生智慧和經驗。記得有次到護老院探訪時，與淑儀一同擔任司儀和為長者進行手部按摩及身體彩繪活動，她在照顧長者時的細心和耐性，是我們這一代青少年需要學習的地方。」每每提及這次探訪經歷，都會讓珈慧想起手繪時長者握著她手的溫度，提醒自己同理心的重要，以及平日要多關心身邊的親友鄰里，適時伸出援手。
計劃社工姚姑娘表示，硬件上學校在場地及設施方面具有優勢，而軟件方面，青少年的創新思維與活力，結合長者的閱歷和智慧，以及退休校長及教師的專業知識和技能，便成為一股強大的力量，有助發展友善社區學校，為學生、長者及社區人士建立多元而包容的社區資源共享平台。
計劃團隊已將過往三期基金計劃的發展經驗整理成執行手冊，並連結區內其他夥伴學校共同商討「友善社區學校」模式的應用及策略。姚姑娘期望未來繼續推動更多具潛力的中、小學校參與成為夥伴學校，發揮協同效應，促進學校社區化，以校本方式貢獻社區。
註：友善社區學校計劃由社區投資共享基金資助、中華基督教會譚李麗芬紀念中學推行。