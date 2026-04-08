時隔數十載，再次走進校園是甚麼樣的感覺？中華基督教會譚李麗芬紀念中學在屯門區推行的友善社區學校計劃(註)，透過「開放校園」模式，以及動員在過往三期社區投資共享基金資助計劃所招募的長青義工，當中包括退休校長及教師，推行多元化社區課程及義工培訓，凝聚青少年、長者及街坊參與成為「友善社區大使」，建立互助互信的跨代支援網絡。

「一走進校園，便被學生們的青春活力所感染，感覺自己也年輕不少！」核心義工淑儀笑道。已退休的淑儀因緣際會下認識到計劃，而其活動的多樣性，以及與學生和街坊之間的愉快相處，讓她非常期待每一次參與義工服務和活動的機會，「自從參與計劃後，我的人生更多姿多彩，嘗試到很多新事物，例如玩布袋球、利用咖啡渣製作環保手工等，令我大開眼界。」