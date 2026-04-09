導盲犬對很多視障人士而言，實在是生活中不可或缺的一環。導盲犬不只是一隻工作犬那麼簡單，更讓視障人士能夠更自在地融入社會，身心也因此更開朗、更有信心。當一隻導盲犬分配給視障人士後，雙方便會形影不離，生死相隨，陪伴視障人士走過漫長的黑暗歲月，成為他們人生旅程中最可靠的夥伴，直至退休為止。因此，很多視障人士會在導盲犬退休後收養結伴，相互照顧、陪著你走。
上星期出席香港導盲犬協會的慈善籌款晚宴，並由保安局長鄧炳強先生擔任主禮嘉賓。這次亦是導盲犬協會成立15年以來第一次舉辦籌款活動，現場氣氛既熱鬧又溫馨，大家都踴躍出錢出力，支持這個很有意義的活動。大會特別安排多隻導盲犬與各位來賓一起拍照、互動，牠們的沉穩與親和，讓人感受到導盲犬與視障人士之間那份緊密而長久的默契，非親身感受難以形容。
原來要訓練一隻導盲犬殊不簡單，絕大部分的導盲犬都是來自純種拉布拉多，追蹤牠們的繁殖世系表，不難發覺牠們都是幾代擔當導盲犬工作，特點是不能有半點野性，工作時候心無旁鶩，更要有智慧去分辨危險。例如當紅燈轉綠燈後是否就可以安全起步帶領視障人士橫過馬路，因為有些時候不小心或心急的駕駛者會衝紅燈，這個時候導盲犬就要發揮智慧，判斷是否帶領視障人士繼續橫過馬路，這是對每一隻導盲犬的考驗。因此，訓練一隻導盲犬殊不簡單。
政府發展局去年將前流浮山警署重新改建後，交由協會用作導盲犬繁殖及訓練基地，令協會的發展更具規模，但與此同時，協會在營運經費上須得到公眾的支持，才能提供更優質的服務予視障人士 ，希望大家能夠多點支持，捐款給導盲犬協會。