導盲犬對很多視障人士而言，實在是生活中不可或缺的一環。導盲犬不只是一隻工作犬那麼簡單，更讓視障人士能夠更自在地融入社會，身心也因此更開朗、更有信心。當一隻導盲犬分配給視障人士後，雙方便會形影不離，生死相隨，陪伴視障人士走過漫長的黑暗歲月，成為他們人生旅程中最可靠的夥伴，直至退休為止。因此，很多視障人士會在導盲犬退休後收養結伴，相互照顧、陪著你走。

上星期出席香港導盲犬協會的慈善籌款晚宴，並由保安局長鄧炳強先生擔任主禮嘉賓。這次亦是導盲犬協會成立15年以來第一次舉辦籌款活動，現場氣氛既熱鬧又溫馨，大家都踴躍出錢出力，支持這個很有意義的活動。大會特別安排多隻導盲犬與各位來賓一起拍照、互動，牠們的沉穩與親和，讓人感受到導盲犬與視障人士之間那份緊密而長久的默契，非親身感受難以形容。