世上凡事都是講緣的。緣起而生，緣滅就結束。不論人與人之間的關係，或者你打的一份工，其實都是同一個道理。

如何知道緣分將盡？

先說人和人之間吧。

緣起時，你跟眼前的朋友/情人有說不盡的話題，看到甚麼都想立即跟他/她分享。但當緣盡時，沉默就變成了常態，就算同枱食飯，都是各自各看自己的手機，不是沒話說，明明是有千言萬語，但就是說不出口，或者是不想跟他/她說，因心門已關上。

第二個徵兆就是相處變成內耗。緣分是沒得追求的，它是跟你的業報而來，有善緣也有惡緣。善緣就是兩人相處，互相都是對方的貴人(一對夫婦告訴我的)，互相扶持、互相滋潤，很輕鬆的。但惡緣又或者說是兩人緣分變質將盡時，兩人相處就很內耗。就算幾小心都隨時吵大鑊，因大家的磁埸在互相排斥。