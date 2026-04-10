世上凡事都是講緣的。緣起而生，緣滅就結束。不論人與人之間的關係，或者你打的一份工，其實都是同一個道理。
如何知道緣分將盡？
先說人和人之間吧。
緣起時，你跟眼前的朋友/情人有說不盡的話題，看到甚麼都想立即跟他/她分享。但當緣盡時，沉默就變成了常態，就算同枱食飯，都是各自各看自己的手機，不是沒話說，明明是有千言萬語，但就是說不出口，或者是不想跟他/她說，因心門已關上。
第二個徵兆就是相處變成內耗。緣分是沒得追求的，它是跟你的業報而來，有善緣也有惡緣。善緣就是兩人相處，互相都是對方的貴人(一對夫婦告訴我的)，互相扶持、互相滋潤，很輕鬆的。但惡緣又或者說是兩人緣分變質將盡時，兩人相處就很內耗。就算幾小心都隨時吵大鑊，因大家的磁埸在互相排斥。
最後就是道不同，不相為謀。大家的三觀，甚至對未來的想法都截然不同時，就是各行各路的時候。
活了幾十年，以上所說的，不但適用在人與人之間的關係，你的事業也適用。
不論你是在打工，還是在做自己的公司，以上原則全適用。譬如說，現在經濟大環境差，很多企業都是艱難經營，甚至在虧本，很多人遇到困難就放手又或者是死到臨頭都不懂放手，到底放還是不放？
到底做還是不做下去？不用問別人，只要你靜心想一想，自己最清楚。