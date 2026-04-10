英國競爭與市場管理局(CMA)最近發表獸醫業報告，指獸醫收費升幅遠高於通脹、藥物價格不透明，且資訊不足。報告建議強制公開收費、限制藥物加價，表面上令寵物主人受惠，但忽略了一個現實：獸醫診所並非「縮小版」的普通診所，而是在沒有政府支援體系下運作的完整醫療機構。

人類普通科醫生(GP)是在由公帑資助的醫療體系中運作，醫生可轉介病人到醫院的放射科。手術室、超聲波儀器及血液分析儀，並不會出現在普通科醫生的帳目上，而是集中配置，由百萬計病人分攤成本，並由稅收支持。醫生診所的主要開支，只是租金、員工薪酬及基本消耗品。