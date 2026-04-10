英國競爭與市場管理局(CMA)最近發表獸醫業報告，指獸醫收費升幅遠高於通脹、藥物價格不透明，且資訊不足。報告建議強制公開收費、限制藥物加價，表面上令寵物主人受惠，但忽略了一個現實：獸醫診所並非「縮小版」的普通診所，而是在沒有政府支援體系下運作的完整醫療機構。
人類普通科醫生(GP)是在由公帑資助的醫療體系中運作，醫生可轉介病人到醫院的放射科。手術室、超聲波儀器及血液分析儀，並不會出現在普通科醫生的帳目上，而是集中配置，由百萬計病人分攤成本，並由稅收支持。醫生診所的主要開支，只是租金、員工薪酬及基本消耗品。
獸醫診所卻須自給自足，他須自設X光機，甚或MRI和CT掃描儀——連同防護設施及專業工程支援，成本可達數百萬。設有麻醉機、心電監察儀及高壓消毒設備的手術室，由牙科X光感應器到血液分析儀，每一件診斷設備都需要獸醫自行購置和維修。
而相關的借貸、租賃、保險及折舊成本，最終都會反映在每一次診症、X光檢查及住院費用之中。此外，獸醫診所的空間通常比一般醫生診所更大、更複雜，需要設置住院籠舍、隔離病房及專用手術室，租金與維護成本自然更高。
當然，CMA指出的問題須正視，提高透明度在任何行業都是必要的，但解決獸醫收費高昂的問題，不應是以價格管制壓縮診所空間，令投資變得不可能，而是要認清：獸醫不只是「動物醫生」，他們同時扮演放射科醫生、外科醫生、病理學家、心臟科醫生、皮膚科醫生及醫院管理者的角色。在這種結構未有改變之前，收費的另一面，始終是「自給自足」所帶來的沉重成本。