香港正面對人口持續老化的挑戰，婦女健康逐漸成為社會關注議題。其中更年期雖然是每位女性必經的生理階段，然而在本地社會，它長期被忽視、被誤解，甚至淪為難以啟齒的禁忌。

婦女事務委員會於2022年發布的調查報告顯示，近六成受訪女性已步入更年期，不適症狀包括潮熱、易發脾氣、經期紊亂等，但過半人未曾求醫。調查反映部分女性對更年期的症狀認知不足，容易小病拖成大病，甚至錯失預防慢性病的黃金時機。

為加强婦女健康關注度，3位女醫生共同創立了非牟利組織「香港更年期協會」，並於上月底舉行成立典禮。協會旨在為女性、其家庭及社會大眾提供有關更年期的教育、培訓及科研支持，並推動醫療專業人員及持份者之間的合作，期望填補社會對更年期認知的空白。