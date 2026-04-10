香港正面對人口持續老化的挑戰，婦女健康逐漸成為社會關注議題。其中更年期雖然是每位女性必經的生理階段，然而在本地社會，它長期被忽視、被誤解，甚至淪為難以啟齒的禁忌。
婦女事務委員會於2022年發布的調查報告顯示，近六成受訪女性已步入更年期，不適症狀包括潮熱、易發脾氣、經期紊亂等，但過半人未曾求醫。調查反映部分女性對更年期的症狀認知不足，容易小病拖成大病，甚至錯失預防慢性病的黃金時機。
為加强婦女健康關注度，3位女醫生共同創立了非牟利組織「香港更年期協會」，並於上月底舉行成立典禮。協會旨在為女性、其家庭及社會大眾提供有關更年期的教育、培訓及科研支持，並推動醫療專業人員及持份者之間的合作，期望填補社會對更年期認知的空白。
三位創會人包括陳駱靈岫醫生(Dr Zara Chan)、羅蓮娜醫生(Dr Laurena Law)及柳碧嘉醫生(Dr Rebecca Lau)；筆者作為Rebecca的朋友更覺項目意義重大。Zara分享，更年期影響著全球半數人口，但這個人生階段卻經常被誤解和忽視。事實上，更年期會影響婦女生理健康，例如因雌激素下降導致骨質疏鬆，增加骨折風險；同時亦會影響心理狀態，引發情緒不穩、焦慮甚至抑鬱。
衛生署署長林文健醫生作為典禮主禮嘉賓，強調預防醫療及跨界合作對於應對人口老化的重要。他提到，政府已從多方面推動婦女健康，包括在18區設置樂齡站、推出24小時「情緒通」支援熱線；並期望協會配合政府工作，一同推動婦女健康。
香港更年期協會的誕生，標誌著社會在健康議題上邁出了重要一步。期待協會未來能持續發揮倡導角色，與政府及其他醫療機構緊密合作，攜手推動更年期健康教育，讓每一位女性都能獲得應有的理解與支援。